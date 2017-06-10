Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30040860/
10 июня 2017, 23:53 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Хет-трик Йоветича помог Черногории разгромить Армению, Польша выиграла у Румынии

Сборная Черногории разгромила команду Армении в матче квалификации чемпионата мира — 2018.

Встреча проходила в Подгорице на стадионе «Под Горицом» и завершилась со счетом 4:1.

Хет-трик оформил Стеван Йоветич, еще один мяч забил игрок московского «Динамо» Фатос Бечирай. У гостей отличился Руслан Корян.

В другом матче группы Е сборная Польши дома победа команду Румынии. У хозяев хет-трик оформил Роберт Левандовски (два мяча — с пенальти), у гостей отличился Богдан Станку.

Турнирное положение в группе Е после шести туров: 1. Польша — 16 очков; 2−3. Черногория и Дания — по 10; 4−5. Румыния и Армения — по 6; 6. Казахстан — 2.

Сборная Черногории
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Армении
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Польши
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Румынии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото