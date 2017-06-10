Хет-трик Йоветича помог Черногории разгромить Армению, Польша выиграла у Румынии
Сборная Черногории разгромила команду Армении в матче квалификации чемпионата мира — 2018.
Встреча проходила в Подгорице на стадионе «Под Горицом» и завершилась со счетом 4:1.
В другом матче группы Е сборная Польши дома победа команду Румынии. У хозяев
Турнирное положение в группе Е после шести туров: 1. Польша — 16 очков; 2−3. Черногория и Дания — по 10; 4−5. Румыния и Армения — по 6; 6. Казахстан — 2.
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