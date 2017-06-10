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10 июня 2017, 23:23 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Уильям Квист: Я еще перед матчем говорил, что казахстанцы — отморозки!

Полузащитник сборной Дании Уильям Квист дал интервью после победы над Казахстаном (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sn.dk.

Полузащитник сборной Дании Уильям <span class=error>Квист</span> дал интервью после победы над Казахстаном (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сообщает Sports.kz со ссылкой на Sn.dk. Увеличить
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 — Заранее было ясно, что это будет битва. Хорошо хоть не последняя — и на том спасибо. Еще до матча я говорил, что казахстанцы — отморозки: порой они провоцировали нас. В том эпизоде [фол Исламхана] красная карточка действительно была чистой. Я не пересматривал тот момент, но хорошо почувствовал тогда, как игрок Казахстана приложился мне по зубам и щеке одновременно — было много крови. В целом же мы сыграли не очень хорошо, но были эффективнее и лучше них, — заявил Квист.

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