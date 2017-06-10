— Заранее было ясно, что это будет битва. Хорошо хоть не последняя — и на том спасибо. Еще до матча я говорил, что казахстанцы — отморозки: порой они провоцировали нас. В том эпизоде [фол Исламхана] красная карточка действительно была чистой. Я не пересматривал тот момент, но хорошо почувствовал тогда, как игрок Казахстана приложился мне по зубам и щеке одновременно — было много крови. В целом же мы сыграли не очень хорошо, но были эффективнее и лучше них, — заявил Квист.