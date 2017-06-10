Саутгейт: Два блестящих гола Гриффитса перевернули все с ног на голову
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Сборная Англии уверенно шла к победе над шотландцами в отборочном матче чемпионата мира-2018 по футболу, но два блестящих гола в исполнении Ли Гриффитса перевернули все с ног на голову, заявил после встречи главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.
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Встреча сборных Шотландии и Англии прошла в субботу на поле стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 2:2. Гости вели со счетом 1:0, но в концовке у шотландцев дубль оформил Ли Гриффитс, поразивший ворота англичан со штрафных на 87-й и 90-й минутах. Однако в добавленное время команду Саутгейта от поражения спас Харри Кейн.
«Эта игра должна была быть выиграна нами, но два момента в блестящем исполнении Ли Гриффитса перевернули все с ног на голову», — приводит слова Саутгейта
После этого матча англичане набрали 14 очков и продолжают лидировать в группе F, в активе шотландцев — 8 очков и четвертое место.
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