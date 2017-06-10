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10 июня 2017, 22:22 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Бородюк ответил на вопрос о попадании в сборную Казахстана по блату

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после матча с Данией (1:3), ответил на вопрос о том, что его устроили в команду по блату.

Главный тренер сборной Казахстана Александр <span class=error>Бородюк</span> после матча с Данией (1:3) ответил на вопрос о том что его устроили в команду по блату. Увеличить
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— Много было тренеров в Казахстане, которые рассказывали нам о светлом будущем, но результата нет. Сборные Польши и Румынии не слабее Дании, а с ними прежний тренерский штаб смог взять очки. Скажите, кто вас утроил в сборную Казахстана? Есть мнение, что некоторые люди поспособствовали этому.
— Вы знаете, мне не хочется отвечать на такой вопрос. За свою жизнь, я всего добивался своим трудом. Пройти такой путь, какой прошел — я… Никогда, и никто меня не устраивал куда-то по блату. Вы знаете, как я рос… С моей точки зрения — это некорректный вопрос. Это ваше право журналиста говорить об этом, но мне не хочется отвечать за такой вопрос.

10.06.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Central Stadium
Казахстан 1:3 Дания
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Бородюк Оге Харейде
Голы
76′ Исламбек Куат  
  Николай Йергенсен 27′
  Кристиан Эриксен 51′
  Каспер Дольберг 81′
Составы
Давид Лория  
Елдос Ахметов  
Гафуржан Суюмбаев  
43′ Бауыржан I Исламхан (к)  
Исламбек Куат  
Георгий Жуков  
Серикжан Мужиков  
63′ Юрий Логвиненко  
67′ Дмитрий Шомко  
Ян Вороговский  
56′ Азат Нургалиев  
Абзал Бейсебеков  
20′ 74′ Танат Нусербаев  
Еркебулан Тунгышбаев  
  Фредерик Реннов
  Риса Дурмиси
  Симон Кьер (к)
  Янник Вестергорд
  Томас Делэйни
  Кристиан Эриксен
  Николай Йергенсен
  Мартин Брейтуэйт
  Йенс Стрюгер Ларсен 82′
  Хенрик Далсгор
  Вильям Квист 45′
  Лассе Шене
  Юссуф Поульсен 68′
  Каспер Дольберг
Статистика
2 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 6
3 Угловые 2
12 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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