Бородюк ответил на вопрос о попадании в сборную Казахстана по блату

— Много было тренеров в Казахстане, которые рассказывали нам о светлом будущем, но результата нет. Сборные Польши и Румынии не слабее Дании, а с ними прежний тренерский штаб смог взять очки. Скажите, кто вас утроил в сборную Казахстана? Есть мнение, что некоторые люди поспособствовали этому.

— Вы знаете, мне не хочется отвечать на такой вопрос. За свою жизнь, я всего добивался своим трудом. Пройти такой путь, какой прошел — я… Никогда, и никто меня не устраивал куда-то по блату. Вы знаете, как я рос… С моей точки зрения — это некорректный вопрос. Это ваше право журналиста говорить об этом, но мне не хочется отвечать за такой вопрос.