— Я поблагодарил ребят. Они показали себя с достойной стороны, проявили характер. У этой команды есть будущее, потому что в этой команде есть мужики. Дания — это не викинги, они вели себя странно, плакали, выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам — там ничего такого не было. Это была просто борьба. Что касается сборной Дании, то вести себя на поле как в балете нельзя. После каждого стыка они кричали так, что слышно было даже за горами.

У нас был план на игру, понимания, что нас в габаритах превосходили датчане, и для того, чтобы не потерять мяч в своей штрафной мы отрабатывали, чтобы наши нападающие цеплялись впереди за мячи. Мы пытались настроить ребят на хороший контроль мяча. Ребята старались. У Дании был верхний прессинг, но в конце они отступили, и они отошли.



— Как вы можете прокомментировать момент с удалением Бауыржана Исламхана? Будут ли какие-то санкции к нему предпринимали?

— Сложно об этом говорить. Считаю, что он хороший футболист. Была борьба. Мне хотелось бы чтобы господин судья зашел в раздевалку и посмотрел ребятам в глаза. Игрок сборной Дании валялся пять минут и стоял крик. Очень сложно играть в меньшинстве, потому что сразу ломается игровая схема. К сожалению, так сложилась игра. Не думаю, что Исламхан будет наказан. Это была борьба. Я доволен нашими ребятами, потому что они бились. На такой игре, в меньшинстве играть в меньшинстве тяжело.



— Гафуржан Суюмбаев — левоногий игрок. Почему вы решили поставить его на правый фланг?

— Мы решили, что он бы не уступал в скорости. Бейсебеков уступал в скорости. До удаления все шло нормально. Если бы играли в полном составе, то все бы пошло по-другому. На первых минутах ребята волновались, но затем раскрепостились и пошли вперед. А Суюмбаев — настоящий боец и универсальный игрок, который может играть на разных флангах.



— Как вам атмосфера стадиона в Алматы? Куат сегодня сыграл отлично. Можно ли в будущем сделать его капитаном?

— Это хороший вопрос. Мы поговорим с ребятами. Не думаю, что сейчас наступает время, когда тренер будет выбирать капитана, скорее это делает команде. Я благодарен болельщикам за то, что они создали отличную атмосферу.