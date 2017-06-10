Датские СМИ назвали победу над Казахстаном «неубедительной»
Телеканал TV2 Sport прокомментировал итог матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 Казахстан — Дания (1:3), сообщает Sports.kz.
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«Это было не очень здорово. И это было неубедительно. Но всё же это победа сборной Дании. Это было то, что мы называем суровой борьбой. Датчане в ней победили», — пишет сайт канала.
После шести игр сборная Казахстана имеет в активе лишь два очка и продолжает замыкать турнирную таблицу группы «E».
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