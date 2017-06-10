Датские СМИ назвали победу над Казахстаном «неубедительной»

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«Это было не очень здорово. И это было неубедительно. Но всё же это победа сборной Дании. Это было то, что мы называем суровой борьбой. Датчане в ней победили», — пишет сайт канала.



После шести игр сборная Казахстана имеет в активе лишь два очка и продолжает замыкать турнирную таблицу группы «E».