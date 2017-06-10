Оге Харейде: Мы могли забивать и больше

— Буду короток. Мы победили — три очка в нашей копилке.



— Вы согласны, что удаление стало решающем моментов в матче?

— Я не видел эпизода, поэтому мне сложно оценить момент.



— Не казалось ли Вам, что ваши футболисты играли слишком вальяжно после удаления в составе казахстанской сборной, и Дания могла забивать сегодня и больше?

— У нас было много моментов, и я не совсем доволен интенсивностью. Казахстан дома отобрал очки у Румынии и Польши, поэтому мы добились хорошего результата. Конечно, мы могли забить больше голов.



— Как вам атмосфера на стадионе в Алматы?

— Прежде всего, спасибо Казахстану за хороший приём — здесь очень милые люди и хорошие условия. Я еще раз скажу, что у Казахстана хорошая команда, которая примерно равна с другими командами в нашей группе. Казахстану нужно работать дальше, чтобы прогрессировать, но в целом, ваша команда играет очень организованно. В Казахстане есть хорошие условия для развития футбола, поэтому все еще впереди.



— Показалось, что в концовке у вас возник небольшой конфликт с защитником Казахстана — Гафуржаном Суюмбаевым. Это так?

— Нет, это нормально в футболе, когда надо поговорить с кем-то из футболистов.