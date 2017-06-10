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10 июня 2017, 21:37 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Оге Харейде: Мы могли забивать и больше

Главный тренер сборной Дании по футболу Оге Харейде прокомментировал победу над Казахстаном — 3:1.

Главный тренер сборной Дании по футболу <span class=error>Оге</span> <span class=error>Харейде</span> прокомментировал победу над Казахстаном — 3:1. Увеличить
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— Буду короток. Мы победили — три очка в нашей копилке.

 — Вы согласны, что удаление стало решающем моментов в матче?
— Я не видел эпизода, поэтому мне сложно оценить момент.

 — Не казалось ли Вам, что ваши футболисты играли слишком вальяжно после удаления в составе казахстанской сборной, и Дания могла забивать сегодня и больше?
— У нас было много моментов, и я не совсем доволен интенсивностью. Казахстан дома отобрал очки у Румынии и Польши, поэтому мы добились хорошего результата. Конечно, мы могли забить больше голов.

 — Как вам атмосфера на стадионе в Алматы?
— Прежде всего, спасибо Казахстану за хороший приём — здесь очень милые люди и хорошие условия. Я еще раз скажу, что у Казахстана хорошая команда, которая примерно равна с другими командами в нашей группе. Казахстану нужно работать дальше, чтобы прогрессировать, но в целом, ваша команда играет очень организованно. В Казахстане есть хорошие условия для развития футбола, поэтому все еще впереди.

 — Показалось, что в концовке у вас возник небольшой конфликт с защитником Казахстана — Гафуржаном Суюмбаевым. Это так?
— Нет, это нормально в футболе, когда надо поговорить с кем-то из футболистов.

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