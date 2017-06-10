Танат Нусербаев не пожал руку тренерам после замены
Вице-капитан сборной Казахстана остался недоволен решением наставников.
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Главные тренеры
|Александр Бородюк
|Оге Харейде
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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