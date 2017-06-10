Танат Нусербаев не пожал руку тренерам после замены

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Вице-капитан сборной Казахстана Танат Нусербаев отказался пожать руки тренерскому штабу, сообщает Prosports.kz. На 75-й минуте наставник национальной команды Александр Бородюк принял решение снять с игры форварда и выпустить вместо него Еркебулана Тунгышбаева. Однако Нусербаев, принявший капитанскую повязку после удаления Бауыржана Исламхана с таким поворотом событий оказался не согласен. А потому прошел мимо протянувшего руку тренера.