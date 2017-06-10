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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30040340/
10 июня 2017, 21:28 | Футбол: Чемпионат мира | PROСПОРТ - Казахстан

Танат Нусербаев не пожал руку тренерам после замены

Вице-капитан сборной Казахстана остался недоволен решением наставников.

Вице-капитан сборной Казахстана остался недоволен решением наставников. Увеличить
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Вице-капитан сборной Казахстана Танат Нусербаев отказался пожать руки тренерскому штабу, сообщает Prosports.kz. На 75-й минуте наставник национальной команды Александр Бородюк принял решение снять с игры форварда и выпустить вместо него Еркебулана Тунгышбаева. Однако Нусербаев, принявший капитанскую повязку после удаления Бауыржана Исламхана с таким поворотом событий оказался не согласен. А потому прошел мимо протянувшего руку тренера.

10.06.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Central Stadium
Казахстан 1:3 Дания
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Бородюк Оге Харейде
Голы
76′ Исламбек Куат  
  Николай Йергенсен 27′
  Кристиан Эриксен 51′
  Каспер Дольберг 81′
Составы
Давид Лория  
Елдос Ахметов  
Гафуржан Суюмбаев  
43′ Бауыржан I Исламхан (к)  
Исламбек Куат  
Георгий Жуков  
Серикжан Мужиков  
63′ Юрий Логвиненко  
67′ Дмитрий Шомко  
Ян Вороговский  
56′ Азат Нургалиев  
Абзал Бейсебеков  
20′ 74′ Танат Нусербаев  
Еркебулан Тунгышбаев  
  Фредерик Реннов
  Риса Дурмиси
  Симон Кьер (к)
  Янник Вестергорд
  Томас Делэйни
  Кристиан Эриксен
  Николай Йергенсен
  Мартин Брейтуэйт
  Йенс Стрюгер Ларсен 82′
  Хенрик Далсгор
  Вильям Квист 45′
  Лассе Шене
  Юссуф Поульсен 68′
  Каспер Дольберг
Статистика
2 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 6
3 Угловые 2
12 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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