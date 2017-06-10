Поймай меня, если сможешь

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Корреспондент Prosports.kz рассказывает, в чем была отличительна игра сборной Казахстана в матче с Данией.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 10.06.2017, 19:00 1:3 Казахстан Дания

Как и предполагалось, Александр Бородюк трансформировал схему с тремя центральными защитниками и перешел на стандартные четыре игрока в обороне. Из фамилий ничего не удивляло, за исключением одного примечательного факта: линии полузащиты и атаки нашей сборной были низкорослыми, и это выглядело очень контрастно на фоне фактурных датчан. При этом нам стоило рассчитывать на мобильность и универсальность такого состава. Жуков, Куат, Мужиков, Исламхан, Нургалиев и Нусербаев были способны дать необходимый объем двигательной работы.

При этом смущало, что с первых минут наши атаки развивались исключительно флангами и последующими подачами, смысла в которых было немного, учитывая упомянутую низкорослость сборной Казахстана.

Небольшой спойлер. В перерыве бывший игрок сборной Казахстана Али Алиев буквально на пальцах объяснил, почему от нас следует такое количество навесов и почему мы не играем низом через центр:

«Посмотрите, как забили датчане, с подбора, второй волной. Примерно на это рассчитываем и мы, любой отскок в центре и у нас тоже может возникнуть момент. А для того, чтобы играть низом нужен класс, как у Эриксена например, мы на такую игру не можем рассчитывать».

А вот датчане через фланги имели право атаковать в полной мере, ведь их центрфорвард Николаи Йоргенсен только и ждал, когда его будут «подкармливать» прострелами и подачами. В первый раз подопечные Харейде нас простили, во втором случае уже нет. В какой-то мере отсутствие третьего центрбека сказалось во время взятия ворот, но говорить об этом нет смысла — потому что Бородюк решил сыграть смело, не сидеть в окопах.

Удаление

Идет 44-я минута, мы проигрываем, но игра не безнадежна. Бауыржан Исламхан, капитан команды, наносит акцентированный удар локтем в соперника. Зачем? Что это было? Весь стадион задался этими вопросами попутно освистывая судью. Исламхан подвел команду и обрек ее на мучительный второй тайм. То, что полузащитнику «Кайрата» порой прощается в чемпионате, на этот раз вышло боком в столь ответственном матче сборной. Тенденция, когда у Исламхана то и дело сдают нервы, продолжается.

Почувствуй разницу

Второй тайм — чистая проза от датчан. Гол с пенальти, а дальше пижонство: нереализованный выход два в одного, и гол Куата лихо провороненный заснувшей обороной гостей.

Когда Дания пропустила, она прибавила в ту же секунду, и в этом была вся разница, даже не численная, а скорее в классе. Вышел сульшерообразный Дольберг и едва ли не первым касанием забил третий мяч датчан. Вот он — новый убийца с лицом ребенка, вот где аяксидовская школа, вот где хладнокровие, несмотря на 19 лет.

Сборная понравилась своей атакующей направленностью, но мы по-прежнему не способны находить четкую грань между эмоциями и настроем. И надо признать, что нынешняя Дания чудо как хороша, вряд ли наша команда могла выжать нечто большее.

КАБЕНОВ Алибек