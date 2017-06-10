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10 июня 2017, 21:32 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дания обыграла Казахстан, Северная Ирландия вырвала победу у Азербайджана

Сборная Дании одержала победу над Казахстаном в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:3.

Голами в составе датской команды отличились Николай Йоргенсен, Кристиан Эриксен и Каспер Дольберг. Единственный мяч за Казахстан забил Исламбек Куат.

Турнирное положение в группе Е: 1. Польша — 13 очков (5 матчей); 2. Дания — 10 (6); 3. Черногория — 7 (5); 4. Румыния — 6 (5); 5. Армения — 6 (5); 6. Казахстан — 2 (6).

В матче группы С Северная Ирландия на выезде вырвала победу у Азербайджана (1:0). Победный мяч на 92-й минуте забил Стюарт Даллас.

Турнирное положение в группе С: 1. Германия — 15 очков (5 матчей); 2. Северная Ирландия — 13 (6); 3. Чехия — 8 (5); 4. Азербайджан — 7 (6); 5. Норвегия — 3 (5); 6. Сан-Марино — 0 (5).

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