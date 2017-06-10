Дания обыграла Казахстан, Северная Ирландия вырвала победу у Азербайджана

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:3.

Голами в составе датской команды отличились Николай Йоргенсен, Кристиан Эриксен и Каспер Дольберг. Единственный мяч за Казахстан забил Исламбек Куат.

Турнирное положение в группе Е: 1. Польша — 13 очков (5 матчей); 2. Дания — 10 (6); 3. Черногория — 7 (5); 4. Румыния — 6 (5); 5. Армения — 6 (5); 6. Казахстан — 2 (6).

В матче группы С Северная Ирландия на выезде вырвала победу у Азербайджана (1:0). Победный мяч на 92-й минуте забил Стюарт Даллас.