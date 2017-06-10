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10 июня 2017, 21:12 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Гол Кейна в концовке спас сборную Англии от поражения в матче с Шотландией

В матче 6-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Глазго сборные Шотландии и Англии сыграли вничью со счётом 2:2.

В матче 6-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Глазго сборные Шотландии и Англии сыграли вничью со счётом 2:2. Увеличить
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Англичане вышли вперёд на 70-й минуте — точным ударом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен.

Отыграться шотландцы сумели на 87-й минуте — со штрафного счёт сравнял Ли Гриффитс. Три минуты спустя хозяева поля повели в счёте — вновь со стандартного положения отличился Гриффитс. Тем не менее победный счёт шотландцы не удержали — на 3-й компенсированной минуте Гарри Кейн спас гостей от поражения.

В другом матче этой группы сборная Словении дома победила со счётом 2:0 команду Мальты. Голами отметились Йосип Иличич и Миливое Новакович.

Турнирная таблица группы F: 1. Англия — 14 очков (6 матчей); 2. Словения — 11 (6); 3. Словакия — 9 (5); 4. Шотландия — 8 (6); 5. Литва — 5 (5); 6. Мальта — 0 (6).

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