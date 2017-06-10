Казахстан — Дания 1:3. Когда соперник дает поиграть
Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Алматы проиграла Дании — 1:3.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча с командой Дании казахстанцами была весьма ожидаема, в силу
Особых сюрпризов в стартовом составе сборной Казахстана не было, место в воротах занял Давид Лория, а единственным нападающим стал Танат Нусербаев. Хозяева на первых минутах пошли в атаку, видимо, старались забить быстрый гол, но продолжалось это достаточно мало времени, гости разобрались с такой ситуацией. Опаснейший момент был на 15-й минуте, прострел справа в пустые ворота на дальней штанге не сумел замкнуть Николай Йоргенсен. Казахстан попытался ответить, Георгий Жуков выстрелил издали намного мимо ворот. Азат Нургалиев принял мяч в штрафной, прошел дальше, но пробил выше перекладины. Вторая ошибка в обороне хозяев поля привела к голу Йоргенсена, который из центра штрафной пробил мимо Лория — 0:1. Датчане забили и продолжили атаковать… Даже забив еще, благо было положение «вне игры». Серикжан Мужиков с линии штрафной выстрелил выше цели. В конце тайма казахстанцев ждал «сюрприз» от капитана, Бауыржан Исламхан в прыжке ударил локтем в голову Уильяма Квиста, за что был удален, что явно омрачило перспективы нашей сборной в этом противостоянии.
Вторая часть встречи началась с атак гостей, в одной из них Юссуфа Поульсена в своей штрафной сбил Юрий Логвиненко, Кристиан Эриксен точно реализовал одиннадцатиметровый — 0:2. Только после этого состоялась первая замена у Казахстана, вместо Нургалиева на поле появился Абзал Бейсебеков. К своей чести хозяева старались атаковать, продолжая бить куда угодно помимо ворот. Позже датчане простили хозяев, выйдя два в одного Мартин Брейтвейт сыграл как пижон, и слишком слабо ударил в пустые ворота, Лория успел отбить. Тут видимо Бородюк решил дать шанс и другим футболистам, выпустив на поле Яна Вороговского. Разящая атака гостей и передачу в центр штрафной замыкал головой Брейтвейт, не сумев толком дотянуться, в ворота он не попал. Третья замена Казахстана вывела на поле Еркебулана Тунгышбаева вместо Таната Нусербаева. Провал гостей в обороне и Исламбек Куат вышел один на один с вратарем, реализовав свой шанс — 1:2. Казалось, хозяева вернули надежду, но и тем самым привели соперника в чувства, Каспер Дольберг увеличил разрыв — 1:3. Тем самым соперник дал понять, что просто дает поиграть хозяевам, и не более того…
1 сентября Казахстан на «Астана Арене» примет Черногорию.
Казахстан — Дания 1:3 (0:1)
Голы: Йооргенсен 26 (0:1), Эриксен с пенальти 51 (0:2), Куат 76 (1:2), Дольберг 81 (1:3).
Предупреждения: Нусербаев 20, Логвиненко 63
Удаление: Исламхан 43.
Казахстан: Лория, Куат, Ахметов, Исламхан, Жуков, Мужиков, Нургалиев (Бейсебеков 56), Суюмбаев, Нусербаев (Тунгышбаев 74), Шомко (Ворогвоский 67), Логвиненко.
Дания: Реннов, Вестергор, Кьер, Дурмиси, Квист (Шене 46), Дилейни, Йоргенсен, Эриксен, Брейтвейт,
Главный судья: Владислав Безбородов (Россия)
10 июня. Алматы. Центральный.
Голы: 1 — 3
Удары: 17 — 14
В створ: 2 — 7
Мимо: 11 — 3
Блокировано: 4 — 4
Штанги и перекладины: 0 — 0
Угловые: 3 — 2
Офсайды: 0 — 4
Владение мячом: 49% — 51%
Точность передач: 87% — 87%
Пасы: 360 — 404
Точные передачи: 313 — 353
Отборы: 33 — 31
Блокированные удары: 4 — 4
Желтые карточки: 2 — 0
Красные карточки: 1 — 0
Фолы: 12 — 10.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter