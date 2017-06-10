Встреча с командой Дании казахстанцами была весьма ожидаема, в силу каких-то своих соображений наша дружина не проводила товарищеские матчи, как это делали другие, последние, под руководством нового наставника россиянина Александра Бородюка особого оптимизма не внушали, а эксперименты с составом и вовсе вызывали недоумение.



Особых сюрпризов в стартовом составе сборной Казахстана не было, место в воротах занял Давид Лория, а единственным нападающим стал Танат Нусербаев. Хозяева на первых минутах пошли в атаку, видимо, старались забить быстрый гол, но продолжалось это достаточно мало времени, гости разобрались с такой ситуацией. Опаснейший момент был на 15-й минуте, прострел справа в пустые ворота на дальней штанге не сумел замкнуть Николай Йоргенсен. Казахстан попытался ответить, Георгий Жуков выстрелил издали намного мимо ворот. Азат Нургалиев принял мяч в штрафной, прошел дальше, но пробил выше перекладины. Вторая ошибка в обороне хозяев поля привела к голу Йоргенсена, который из центра штрафной пробил мимо Лория — 0:1. Датчане забили и продолжили атаковать… Даже забив еще, благо было положение «вне игры». Серикжан Мужиков с линии штрафной выстрелил выше цели. В конце тайма казахстанцев ждал «сюрприз» от капитана, Бауыржан Исламхан в прыжке ударил локтем в голову Уильяма Квиста, за что был удален, что явно омрачило перспективы нашей сборной в этом противостоянии.



Вторая часть встречи началась с атак гостей, в одной из них Юссуфа Поульсена в своей штрафной сбил Юрий Логвиненко, Кристиан Эриксен точно реализовал одиннадцатиметровый — 0:2. Только после этого состоялась первая замена у Казахстана, вместо Нургалиева на поле появился Абзал Бейсебеков. К своей чести хозяева старались атаковать, продолжая бить куда угодно помимо ворот. Позже датчане простили хозяев, выйдя два в одного Мартин Брейтвейт сыграл как пижон, и слишком слабо ударил в пустые ворота, Лория успел отбить. Тут видимо Бородюк решил дать шанс и другим футболистам, выпустив на поле Яна Вороговского. Разящая атака гостей и передачу в центр штрафной замыкал головой Брейтвейт, не сумев толком дотянуться, в ворота он не попал. Третья замена Казахстана вывела на поле Еркебулана Тунгышбаева вместо Таната Нусербаева. Провал гостей в обороне и Исламбек Куат вышел один на один с вратарем, реализовав свой шанс — 1:2. Казалось, хозяева вернули надежду, но и тем самым привели соперника в чувства, Каспер Дольберг увеличил разрыв — 1:3. Тем самым соперник дал понять, что просто дает поиграть хозяевам, и не более того…



1 сентября Казахстан на «Астана Арене» примет Черногорию.



Казахстан — Дания 1:3 (0:1)

Голы: Йооргенсен 26 (0:1), Эриксен с пенальти 51 (0:2), Куат 76 (1:2), Дольберг 81 (1:3).

Предупреждения: Нусербаев 20, Логвиненко 63

Удаление: Исламхан 43.

Казахстан: Лория, Куат, Ахметов, Исламхан, Жуков, Мужиков, Нургалиев (Бейсебеков 56), Суюмбаев, Нусербаев (Тунгышбаев 74), Шомко (Ворогвоский 67), Логвиненко.

Дания: Реннов, Вестергор, Кьер, Дурмиси, Квист (Шене 46), Дилейни, Йоргенсен, Эриксен, Брейтвейт, Стрюгер-Ларсен (Дальсгор 82), Поульсен (Дольберг 68).

Главный судья: Владислав Безбородов (Россия)

10 июня. Алматы. Центральный.

Голы: 1 — 3

Удары: 17 — 14

В створ: 2 — 7

Мимо: 11 — 3

Блокировано: 4 — 4

Штанги и перекладины: 0 — 0

Угловые: 3 — 2

Офсайды: 0 — 4

Владение мячом: 49% — 51%

Точность передач: 87% — 87%

Пасы: 360 — 404

Точные передачи: 313 — 353

Отборы: 33 — 31

Блокированные удары: 4 — 4

Желтые карточки: 2 — 0

Красные карточки: 1 — 0

Фолы: 12 — 10.