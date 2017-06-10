Сборная Казахстана продлила безвыигрышную серию до восьми матчей
Национальная сборная Казахстана в Алматы проиграла команде Дании (1:3) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.
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Это поражение продлило безвыигрышную серию Казахстана до восьми матчей.
Ранее казахстанские футболисты в товарищеской игре уступили Кыргызстану (0:2), затем на протяжении четырех матчей не побеждали в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 — Польша (2:2), Черногория (0:5), Румыния (0:0), Дания (1:4), потом снова проиграли в «товарняке» — Кипру (1:3) и, наконец, в очередном отборочном матче мирового первенства потерпели поражение от Армении (0:2).
После шести игр сборная Казахстана имеет в активе лишь два очка и продолжает замыкать турнирную таблицу группы «E».
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