Капитан сборной Казахстана Исламхан получил красную карточку в матче с Данией
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил красную карточку в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Данией, передает корреспондент Vesti.kz.
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На 43-й минуте Исламхан в верховой борьбе за мяч ударил локтем Вильямма Квиста и получил прямое удаление.
Матч Казахстан — Дания проходит в эти минуты в Алматы.
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