Россияне уступили команде Великобритании в полуфинале ЧМ по футболу среди артистов

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу британской команды.

В другом полуфинале сборная Казахстана обыграла команду Сербии со счетом 3:1.

Российская команда артистов в понедельник, 12 июня, поборется с коллегами из Сербии за третье место, а в финале турнира также в понедельник сыграют сборные Великобритании и Казахстана.