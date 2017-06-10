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10 июня 2017, 19:46 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Россияне уступили команде Великобритании в полуфинале ЧМ по футболу среди артистов

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Сборная России не сумела выйти в финал проходящего в Москве чемпионата мира среди артистов, уступив в полуфинале команде Великобритании.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу британской команды.

В другом полуфинале сборная Казахстана обыграла команду Сербии со счетом 3:1.

Российская команда артистов в понедельник, 12 июня, поборется с коллегами из Сербии за третье место, а в финале турнира также в понедельник сыграют сборные Великобритании и Казахстана.
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