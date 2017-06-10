ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Футбольная ассоциация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой сменить бригаду арбитров из Катара, назначенных на матч сборных ОАЭ и Таиланда, на фоне кризиса в отношениях между государствами Персидского залива. Об этом сообщила эмиратская газета «Аль-Иттихад» на своей странице в Twitter.