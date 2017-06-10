ОАЭ на фоне кризиса в Заливе попросили ФИФА сменить судей из Катара на матч с Таиландом

Матч третьего этапа отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года в Азиатской зоне Таиланд — ОАЭ будет сыгран 13 июня в Бангкоке. Главным арбитром встречи назначен Фахд Джабер аль-Мари, его ассистентами — Юсеф аш- Шамари, Джума аль-Бурашед и Сауд аль-Азаба.

О том, последовала ли официальная реакция ФИФА на запрос ОАЭ, пока неизвестно.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.