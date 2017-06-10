Стартовые составы сборных Казахстана и Дании
Стали известны стартовые составы сборных Казахстана и Дании на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018, пишет Sports.kz.
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Казахстан: Лория, Куат, Ахметов, Исламхан, Жуков, Мужиков, Нургалиев, Суюмбаев, Нусербаев, Шомко, Логвиненко;
Дания: Реннов, Вестергор, Кьер, Дурмиси, Квист, Дилейни, Йоргенсен, Эриксен, Брейтвейт,
Начало в 22:00.
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