Лучший бомбардир датчан надеется огорчить Казахстан

— Думаю, своей игрой я заслужил место в сборной. Я реалистично оцениваю проделанную работу. На клубном уровне я преуспел в этом сезоне больше, но я продолжаю работать и надеюсь, что мне удастся забить в матче с Казахстаном, — заявил датский форвард.



В этом сезоне Йоргенсен провел 42 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 17 результативных передач.



Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы. Начало в 22:00 по астанинскому времени.