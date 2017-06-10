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10 июня 2017, 16:35 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Лучший бомбардир датчан надеется огорчить Казахстан

Нападающий сборной Дании и голландского «Фейенорда» Николай Йоргенсен прокомментировал предстоящий матч против Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz со ссылкой на Bold.dk.

 — Думаю, своей игрой я заслужил место в сборной. Я реалистично оцениваю проделанную работу. На клубном уровне я преуспел в этом сезоне больше, но я продолжаю работать и надеюсь, что мне удастся забить в матче с Казахстаном, — заявил датский форвард.

В этом сезоне Йоргенсен провел 42 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 17 результативных передач.

Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы. Начало в 22:00 по астанинскому времени.

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