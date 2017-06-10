В преддверии столь серьезной для нашей национальной дружины игры корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил побеседовать с ветераном отечественного футбола Юсупом Шадиевым.



— Юсуп Алаутдинович, в матче с таким грозным соперником, каким является сборная Дании, Казахстану нужно действовать от обороны, или все же стоит попытаться сыграть в атакующий футбол?

— То, что сборная Дании — классная футбольная команда, это, безусловно, так и есть. Смотрел ее недавнюю игру против сборной Германии, и замечу, что играла команда достаточно хорошо. Но, несмотря на это, Данию бояться не стоит, — но уважать все же надо. Конечно, в открытый футбол с такой командой было бы играть тяжело, — все-таки у них футболисты помастеровитее наших. Датские футболисты выступают в лучших клубах Европы, и открываться с такой командой, конечно, опасно. Здесь надо действовать от обороны, пытаясь использовать моменты в контратаках своей команды. У нас тоже команда неплохая, — я наблюдал за ребятами на тренировке, и видел, что все находятся в неплохой форме. Поэтому я уверен, что бой датчанам они дадут.



— За счет чего, все-таки, сборная Казахстана может не уступить команде Дании в этом матче, или результат уже предрешен, по Вашему?

— Прежде всего, если наша сборная рассчитывает на хороший результат, то футболистам надо играть через не могу. Поддержка родных трибун должна помочь ребятам отдать все свои силы для успеха в этом матче. Настрой у наших игроков должен быть просто бешеным, однако надо играть, как говорится, с горячим сердцем, но холодной головой. Строго действовать при игре в обороне и при возможности организовывать быстрые контратаки.



— Ассистент главного тренера сборной Дании Йон Даль Томассон, назвал накануне защиту сборной Казахстана дырявой как решето. Что думаете на этот счет?

— Да пусть говорит, что хочет. Пропускают голы все, — и датская команда тоже. Это, все-таки, футбол. В последней игре в Ереване наша команда играла неплохо, но удаление Сергея Малого все испортило. Кстати, хоть мы и уступили в Дании, но ворота хозяев все же распечатали.



— Многие ожидают, что сборная Казахстана будет играть с одним нападающим, и вероятность того, что им окажется Алексей Щеткин, была велика. К сожалению, этот футболист получил травму и участие в матче не примет. По Вашему, кто наиболее продуктивно сможет выполнить эту роль?

— На этой позиции лично я вижу Таната Нусербаева. Сейчас этот нападающий находится в хорошей форме, и думаю, может подойти в данном матче на эту роль в самый раз.



— Действительно ли на этот матч вызваны сильнейшие на данный момент голкиперы?

— Выбор вратарей на этот матч Бородюком вполне логичен. Другой вопрос: кто будет играть? Здесь я бы отдал все жепредпочтение голкиперу «Кайрата» Владимиру Плотникову. Датчане имеют в своем составе рослых игроков и будут, возможно, действовать в английской манере, — с высокими передачами в нашу штрафную. Плотников — вратарь высокий, и здесь как раз это должно ему помочь.



— Кого, по Вашему, не хватает в списке игроков, вызванных на матч с Данией?

— В принципе, все сильнейшие игроки в сборную вызваны. Здесь надо отметить, что выбор наставника нашей сборной немного ограничен. В команде проблемы с нападающими хорошего уровня. Происходит это потому, что в чемпионате в нападении играет немало легионеров. Естественно, так как казахстанских игроков задействовано меньше, то и выбор тренера сборной уменьшается. То же можно сказать и о центральных защитниках — их в нашем чемпионате тоже маленький выбор. Нет у нас проблем с игроками в полузащите и во вратарской линии.



— Как думаете, нужен ли нам в чемпионате страны базовый клуб для сборной, каким, скажем, для национальной дружины СССР было в 80-х киевское «Динамо»?

— Тогда это себя оправдывало, — и что сборная, что «Динамо» (Киев) показывали хороший результат. Здесь должен быть тренер не нейтральный, как сейчас у нас, а одновременно он должен тренировать и клуб. Игроки находились бы у него на виду во время тренировочных процессов постоянно, и он всегда бы знал, на что способен тот или другой футболист, и точечно усиливался бы на матчи сборной игроками из других клубов. Не знаю, насколько эта практика была бы актуальна сейчас, принесла бы она пользу или нет для сборной Казахстана. На данный момент у нас есть два сильных клуба — «Астана» и «Кайрат», — большинство игроков сборной именно оттуда, и наигранные связки, конечно, уже есть. Поэтому не думаю, что сейчас нам базовый клуб нужен.



— Казахстанские футболисты не востребованы в зарубежных чемпионатах. Были попытки заиграть за пределами родной страны у Бауыржана Исламхана, Стаса Покатилова, Сергея Хижниченко, но они не увенчались успехом. Действительно ли наши игроки просто слабы, или, может, дело в чем-то другом?

— Не думаю, что наши игроки слабые, — здесь, все же, главную роль играет, на мой взгляд, психологический фактор. Непросто переезжать играть в другой чемпионат, видно, что-то мешает им себя показать там так, как они это могут в действительности.



— Сборная Казахстана в отборочных циклах обычно борется за то, чтобы не занять последнее место в группе. Когда, по Вашему, все же наступит тот момент, когда мы сможем реально претендовать на выход в финальную стадию?

— По европейским меркам мы еще довольно молодая страна, и для достижения таких задач нужно время. Здесь необходим, конечно, финансовый фундамент для этого. Помимо таких городов, как Астана и Алматы, нужно развивать детский футбол по всем регионам страны. Открывать футбольные академии в том же Шымкенте и в той же Караганде. В Европе быстрее прогрессируют, потому что у них с детства футболисты играют на всевозможных турнирах по всему континенту. Там все страны находятся близко друг от друга. То есть, к примеру, детская команда из Германии за несколько часов перебирается уже во Францию и участвует в детском турнире. Постоянное участие юных футболистов в турнирах по всей Европе, безусловно, позволяет игрокам приобретать опыт международных встреч уже с детства. Нам надо создавать для юношеских команд условия, чтобы они больше выезжали для приобретения необходимого опыта в международных турнирах за пределы Казахстана.