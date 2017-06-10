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10 июня 2017, 15:09 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Лёв: Россия увидит всех звёзд следующим летом, а пока игрокам надо отдохнуть

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объяснил, почему не включил в заявку на Кубок конфедераций — 2017 целый ряд лидеров «бундестим».

Главный тренер сборной Германии Йоахим <span class=error>Лёв</span> объяснил почему не включил в заявку на Кубок конфедераций — 2017 целый ряд лидеров <span class=error>бундестим</span>. Увеличить
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«Те игроки, которые провели очень много матчей, достигли своего предела в плане физического напряжения. Им нужно отдохнуть. Я могу понять недовольство организаторов Кубка конфедераций из России, но они смогут увидеть всех звёзд следующим летом.

Независимо от того, как мы проведем Кубок Конфедераций, имеет смысл проверить потенциал этого состава. Это может помочь нам в следующем году или, может быть, через три года. Однажды Кубок конфедераций принесёт пользу тем, кто играл на этом турнире», — цитирует Лёва Goal.

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