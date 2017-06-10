Лёв: Россия увидит всех звёзд следующим летом, а пока игрокам надо отдохнуть

«Те игроки, которые провели очень много матчей, достигли своего предела в плане физического напряжения. Им нужно отдохнуть. Я могу понять недовольство организаторов Кубка конфедераций из России, но они смогут увидеть всех звёзд следующим летом.



Независимо от того, как мы проведем Кубок Конфедераций, имеет смысл проверить потенциал этого состава. Это может помочь нам в следующем году или, может быть, через три года. Однажды Кубок конфедераций принесёт пользу тем, кто играл на этом турнире», — цитирует Лёва Goal.