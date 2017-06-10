Криушенко: После перерыва Беларусь слегка задохнулась и прижалась к воротам

«Хочу поздравить всех болельщиков с первой в отборе победой! Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, мастерство, точное следование плану на игру. В первом тайме мы хорошо двигались, прессинговали, не давали сопернику пространства. Во втором, правда, слегка задохнулись, прижались к своим воротам, позволили болгарам сыграть в давление и подавать навесы. Тем не менее всё же собрались, отодвинули игру от своих ворот. А тут ещё шикарный гол Савицкого подоспел. Рад за Павла и за их взаимодействие с Лаптевым, добротный получился тандем.



С Новой Зеландией выпущу больше игроков из чемпионата Беларуси, поскольку хочу отпустить легионеров с тем, чтобы они качественно отдохнули в отпусках. Сегодня делал ставку на опыт, ни к кому у меня претензий нет», — цитирует Криушенко «Прессбол».