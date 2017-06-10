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10 июня 2017, 13:56 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Криушенко: После перерыва Беларусь слегка задохнулась и прижалась к воротам

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал домашнюю победу над командой Болгарии в матче квалификации на ЧМ-2018 со счётом 2:1.

Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> Игорь Криушенко прокомментировал домашнюю победу над командой Болгарии в матче квалификации на ЧМ-2018 со счётом 2:1. Увеличить
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«Хочу поздравить всех болельщиков с первой в отборе победой! Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, мастерство, точное следование плану на игру. В первом тайме мы хорошо двигались, прессинговали, не давали сопернику пространства. Во втором, правда, слегка задохнулись, прижались к своим воротам, позволили болгарам сыграть в давление и подавать навесы. Тем не менее всё же собрались, отодвинули игру от своих ворот. А тут ещё шикарный гол Савицкого подоспел. Рад за Павла и за их взаимодействие с Лаптевым, добротный получился тандем.

С Новой Зеландией выпущу больше игроков из чемпионата Беларуси, поскольку хочу отпустить легионеров с тем, чтобы они качественно отдохнули в отпусках. Сегодня делал ставку на опыт, ни к кому у меня претензий нет», — цитирует Криушенко «Прессбол».

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа A Борисов-Арена
Беларусь 2:1 Болгария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Криушенко Петар Хубчев
Голы
33′ Михаил Сиваков  
80′ Павел Савицкий  
  Георгий Костадинов 90+1′
Составы
Сергей Черник  
Михаил Сиваков  
73′ Егор Филипенко (к)  
Сергей Матвейчик  
51′ Дмитрий Алисейко  
Сергей Политевич  
Сергей Баланович  
Станислав Драгун  
89′ Иван Маевский  
Михаил Гордейчук  
74′ Денис Лаптев  
90+3′ Артем II Быков  
82′ Павел Савицкий  
Максим Скавыш  
  Николай Михайлов
  Васил Божиков
  Страхил Попов
  Божидар Чорбаджийски 32′
  Петар Занев
  Светослав Дяков (к) 44′
  Георгий Костадинов
  Александр Тонев
  Станислав Манолев 81′
  Георгий Миланов
  Ивелин Попов 64′
  Ивайло Чочев
  Спас Делев 54′
  Андрей Галабинов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
4 Удары в створ 8
5 Угловые 7
24 Фолы 9
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Матей Юг (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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