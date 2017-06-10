Массовой дракой завершился матч между сборными Боснии и Греции
МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Встреча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года между сборными Боснии и Герцеговины и Греции по футболу закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд, сообщает Football Italia.
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Игра отборочной группы H состоялась в пятницу в боснийском городе Зеница и завершилась со счетом 0:0.
Все началось с конфликта боснийского форварда Эдино Джеко со своим одноклубником по итальянской «Роме» греческим защитником Костасом Маноласом по окончании матча. Игроки ограничились толчками, после чего к ним подбежали другие футболисты и тренеры. Возникла потасовка, в результате которой, в частности, ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу, этот момент попал на кадры видеотрансляции.
О возможных санкциях, которые могут получить участники потасовки, на данный момент не сообщается.
В группы Н лидирует сборная Бельгии, в активе которой 16 очков. На втором месте расположилась национальная команда Греции (12 баллов). Далее следуют сборные Боснии и Герцеговины (11), Кипра (7), Эстонии (4) и Гибралтара (0).