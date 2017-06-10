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10 июня 2017, 10:35 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Массовой дракой завершился матч между сборными Боснии и Греции

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Встреча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года между сборными Боснии и Герцеговины и Греции по футболу закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд, сообщает Football Italia.

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Игра отборочной группы H состоялась в пятницу в боснийском городе Зеница и завершилась со счетом 0:0.

Все началось с конфликта боснийского форварда Эдино Джеко со своим одноклубником по итальянской «Роме» греческим защитником Костасом Маноласом по окончании матча. Игроки ограничились толчками, после чего к ним подбежали другие футболисты и тренеры. Возникла потасовка, в результате которой, в частности, ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу, этот момент попал на кадры видеотрансляции.

О возможных санкциях, которые могут получить участники потасовки, на данный момент не сообщается.

В группы Н лидирует сборная Бельгии, в активе которой 16 очков. На втором месте расположилась национальная команда Греции (12 баллов). Далее следуют сборные Боснии и Герцеговины (11), Кипра (7), Эстонии (4) и Гибралтара (0).

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа H Bilino Polje
Босния и Герцеговина 0:0 Греция
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мехмед Баждаревич Михаэль Скиббе
Составы
Асмир Бегович  
61′ Эрмин Бичакчич  
Огньен Враньеш  
16′ Эрвин Зуканович  
65′ Мато Яяло  
Миралем Пьянич  
Эдин Вишча  
90+4′ Ведад Ибишевич  
Эдин Джеко (к)  
69′ Тони Шуньич  
Дарио Думич  
21′ Сенад Лулич  
77′ Кенан Кодро  
Мухамед Бешич  
  Орестис Карнезис
  Костантинос Стафилидис
  Константинос Манолас 16′
  Василис Торосидис (к)
  Сократис Папастатопулос 33′
  Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
  Александрос Тзиолис
  Константинос Митроглу
  Костантинос Фортунис 90′
  Димитриос Курбелис
  Петрос Манталос 90′
  Яннис Маниатис
  Анастасиос Бакасетас 50′
  Анастасиос Донис 59′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 0
10 Угловые 4
18 Фолы 11
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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