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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30035741/
10 июня 2017, 1:29 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Игорь Криушенко: Одержали победу над болгарами при достаточно неплохой игре

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над командой Болгарии (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над командой Болгарии (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018. Увеличить
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«Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой. Хочу также поблагодарить ребят за желание, за самоотдачу, за мастерство, которое продемонстрировали. Они были единой командой сегодня и шли к этой победе вместе.

В первом тайме мы хорошо двигались, пытались высоко прессинговать и оказывать давление на соперника — он был более цельным. В начале второго сели глубоко, позволили сопернику придавливать нас и навесами, и забросами, и ударами. Тут момент психологии — давно не побеждали. Немножко продышались, наладили контригру.

В целом, я командой доволен. Конечно, в каждой игре можно найти минусы, но это внутренний момент. Завтра игру разберем и на все это ребятам укажем. Рад, что забил Савицкий великолепный гол. Рад, что они с Лаптевым практически два тайма пытались таранить оборону соперника. Один больше физическими качествами, второй больше техникой и нестандартными решениями. Главный итог — это победа при достаточно неплохой игре, — приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии.

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа A Борисов-Арена
Беларусь 2:1 Болгария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Криушенко Петар Хубчев
Голы
33′ Михаил Сиваков  
80′ Павел Савицкий  
  Георгий Костадинов 90+1′
Составы
Сергей Черник  
Михаил Сиваков  
73′ Егор Филипенко (к)  
Сергей Матвейчик  
51′ Дмитрий Алисейко  
Сергей Политевич  
Сергей Баланович  
Станислав Драгун  
89′ Иван Маевский  
Михаил Гордейчук  
74′ Денис Лаптев  
90+3′ Артем II Быков  
82′ Павел Савицкий  
Максим Скавыш  
  Николай Михайлов
  Васил Божиков
  Страхил Попов
  Божидар Чорбаджийски 32′
  Петар Занев
  Светослав Дяков (к) 44′
  Георгий Костадинов
  Александр Тонев
  Станислав Манолев 81′
  Георгий Миланов
  Ивелин Попов 64′
  Ивайло Чочев
  Спас Делев 54′
  Андрей Галабинов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
4 Удары в створ 8
5 Угловые 7
24 Фолы 9
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Матей Юг (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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