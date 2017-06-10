Швеция — Франция: Тойвонен забил победный гол с центра поля после ошибки Льориса
Сборная Швеции одержала победу над Францией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
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Победный гол на 93-й минуте случился после ошибки вратаря гостей Уго Льориса. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» решил
Главные тренеры
|Янне Андерссон
|Дидье Дешам
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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