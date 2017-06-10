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10 июня 2017, 0:27 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Швеция — Франция: Тойвонен забил победный гол с центра поля после ошибки Льориса

Сборная Швеции одержала победу над Францией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Сборная Швеции одержала победу над Францией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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Победный гол на 93-й минуте случился после ошибки вратаря гостей Уго Льориса. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» решил зачем-то выйти из ворот и неудачно низом выбил мяч, который пришёл к нападающему шведской команды Оле Тойвонену, а тот с центра поля сходу точно пробил по пустым воротам.

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа A Friends Arena
Швеция 2:1 Франция
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Янне Андерссон Дидье Дешам
Голы
43′ Джимми Дурмаз (Л. Аугустинссон)  
90+3′ Ола Тойвонен  
  Оливье Жиру 37′
Составы
Робин Ольсен 1
Микаэль Лустиг 2
Людвиг Аугустинссон 6
Виктор Линделеф 3
Андреас Гранквист (к) 4
Эмиль Форсберг 10
Якоб Юханссон 13
Ола Тойвонен 20
76′ Джимми Дурмаз 21
Виктор Классон 17
77′ Альбин Экдаль 8
Себастьян Ларссон 7
89′ Маркус Берг 9
Йон Гвидетти 11
1 Юго Ллорис (к)
19 Джибриль Сидибе
3 Бенжамен Менди
4 Рафаэль Варан
21 Лоран Косьельни
18 Мусса Сиссоко
9 Оливье Жиру
6 Поль Погба 65′
14 Блэз Матюиди
10 Димитри Пайет 76′
8 Тома Лемар
7 Антуан Гризманн 75′
12 Кильян Мбаппе
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 6
2 Угловые 6
7 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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