К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победный гол на 93-й минуте случился после ошибки вратаря гостей Уго Льориса. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» решил зачем-то выйти из ворот и неудачно низом выбил мяч, который пришёл к нападающему шведской команды Оле Тойвонену, а тот с центра поля сходу точно пробил по пустым воротам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is awful by Lloris but Toivonen's finish was ?<a href="https://t.co/RRPFZWqNVN">pic.twitter.com/RRPFZWqNVN</a></p>— LuisMiguelEchegaray (@lmechegaray) <a href="https://twitter.com/lmechegaray/status/873279499496017921">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>