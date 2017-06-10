Сборная Андорры прервала 66-матчевую серию без побед в официальных встречах

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Встреча проходила на стадионе «Насьонал» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Марк Ребес.

Футбол Товарищеские матчи 2017 5.06.2017, 21:30 0:3 Венгрия Россия

Таким образом, Андорра прервала свою 66-матчевую серию без побед в официальных встречах (63 поражения, 3 ничьи). Предыдущий успех андоррцев случился в октябре 2004 года, когда они обыграли на своём поле сборную Македонии (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2006.

Сегодняшняя победа над сборной Венгрией стала для Андорры лишь второй в её истории в отборочных турнирах к чемпионатам мира.

Напомним, в понедельник сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче в Будапеште со счётом 3:0.