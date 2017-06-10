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10 июня 2017, 0:25 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Андорры прервала 66-матчевую серию без побед в официальных встречах

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе B сборная Андорры на своём поле обыграла команду Венгрии.

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе B сборная Андорры на своём поле обыграла команду Венгрии. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Насьонал» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Марк Ребес.

Таким образом, Андорра прервала свою 66-матчевую серию без побед в официальных встречах (63 поражения, 3 ничьи). Предыдущий успех андоррцев случился в октябре 2004 года, когда они обыграли на своём поле сборную Македонии (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2006.

Сегодняшняя победа над сборной Венгрией стала для Андорры лишь второй в её истории в отборочных турнирах к чемпионатам мира.

Напомним, в понедельник сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче в Будапеште со счётом 3:0.

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа B Estadi Nacional
Андорра 1:0 Венгрия
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хесус "Кольдо" Альварес Бернд Шторк
Голы
26′ Марк Ребес  
Составы
Хосе Антонио Гомес  
37′ Мойсес Сан Николас  
Макс Лловера  
Ильдефонс Сола Лима (к)  
60′ Хорди Гомес Рубио  
Марк Гонсалес Валес  
Марк Ребес  
Александре Мартинес  
28′ 68′ Жорди Алаэс  
Давид Тон Манейро  
29′ 88′ Марк Понс Пуйоль  
Хосеп Мануэль Диас Айяла  
83′ Людовик Клементе  
Габриэль Риера  
  Петер Гулачи
  Бенсе Тот
  Барнабаш Беше 45+1′
  Паулу Винисиус
  Ласло Кляйнхайслер
  Адам Надь
  Балаж Джуджак (к)
  Мартон Эппель
  Адам Ланг 56′
  Норберт Балог
  Золтан Штибер 21′
  Доминик Надь
  Адам Дьюрчо 71′
  Роланд Шоллои
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 7
3 Угловые 8
23 Фолы 20
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Харалампос Калогеропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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