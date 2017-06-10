Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30035436/
10 июня 2017, 0:03 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе B сборная Латвии принимала на своём поле команду Португалии.

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе B сборная Латвии принимала на своём поле команду Португалии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, а ещё один гол на свой счёт записал Андре Силва.

В других матчах группы, которые проходили параллельно, сборная Швейцарии на выезде благодаря голам Гранита Джаки и Шердана Шакири обыграла команду Фарерских островов (2:0), а сборная Андорры неожиданно на своём поле победила команду Венгрии (1:0). Напомним, в понедельник сборная России разгромила Венгрию в Будапеште со счётом 3:0.

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа B Skonto
Латвия 0:3 Португалия
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Старков Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду 41′
7 Криштиану Роналду (Р. Куарежма) 63′
9 Андре Силва (Криштиану Роналду) 67′
Составы
Андрис Ванин 1
Виталий Ягодинский 19
Виталий Максименко 2
Каспарс Горкшс (к) 13
Никита Колесов 18
Александр I Соловьев 11
Валерий Шабала 10
75′ Олег Лайзанс 5
38′ 62′ Глеб Клюшкин 21
Давис Индранс 6
68′ Давис Икауниекс 9
Денис Ракелс 15
72′ Евгений Казачок 16
Эдгар Варданян 17
1 Руй Патрисиу
5 Рафаэл Геррейру
2 Бруну Алвеш
6 Жозе Фонти
8 Жоау Моутинью
14 Виллиам Карвалью
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
21 Седрик Суариш 71′
11 Нелсон Семеду
9 Андре Силва 80′
17 Нани
18 Желсон Мартинш 57′ 55′
20 Рикарду Куарежма 90+3′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 8
9 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Иштван Ковач (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Андорры
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Венгрии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Португалии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Латвии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Швейцарии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Фарерских островов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром

Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе H сборная Эстонии принимала на своём поле команду Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото