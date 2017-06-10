Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе B сборная Латвии принимала на своём поле команду Португалии.
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Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, а ещё один гол на свой счёт записал Андре Силва.
В других матчах группы, которые проходили параллельно, сборная Швейцарии на выезде благодаря голам Гранита Джаки и Шердана Шакири обыграла команду Фарерских островов (2:0), а сборная Андорры неожиданно на своём поле победила команду Венгрии (1:0). Напомним, в понедельник сборная России разгромила Венгрию в Будапеште со счётом 3:0.
|9.06.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа B
|Skonto
|Латвия
|0:3
|Португалия
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Александр Старков
|Фернанду Сантуш
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Иштван Ковач (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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