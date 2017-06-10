Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре

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Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа B, 9.06.2017, 21:45 1:0 Андорра Венгрия

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, а ещё один гол на свой счёт записал Андре Силва.

В других матчах группы, которые проходили параллельно, сборная Швейцарии на выезде благодаря голам Гранита Джаки и Шердана Шакири обыграла команду Фарерских островов (2:0), а сборная Андорры неожиданно на своём поле победила команду Венгрии (1:0). Напомним, в понедельник сборная России разгромила Венгрию в Будапеште со счётом 3:0.