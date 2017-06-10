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10 июня 2017, 0:06 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Гол Промеса помог Нидерландам победить Люксембург, Франция уступила Швеции

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Люксембургом в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» и завершилась со счётом 5:0.

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Люксембургом в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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В первом тайме комфортное преимущество голландцам обеспечили Арьен Роббен и Уэсли Снейдер, а во второй половине игры голами отметились Жоржиньо Вейналдум, Винсент Янссен и полузащитник «Спартака» Квинси Промес, вышедший на поле на 66-й минуте.

В ещё одном матче группы А сборная Франции на выезде проиграла Швеции (1:2). На гол Оливье Жиру в конце первого тайма хозяева быстро ответили мячом Джимми Дурмаза, а на 93-й минуте Ола Тойвонен принёс шведам победу. Кроме того, сборная Беларуси одержала первую победу на групповом этапе, победив со счётом 2:1 Болгарию.

Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 13 очков (6 матчей); 2. Франция — 13 (6); 3. Нидерланды — 10 (6); 4. Болгария — 9 (6); 5. Беларусь — 5 (6); 6. Люксембург — 1 (6).

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа A Stadion Feijenoord (De Kuip)
Нидерланды 5:0 Люксембург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Дик Адвокат Люк Хольц
Голы
21′ Арьен Роббен  
34′ Весли Снайдер  
62′ Джорджиньо Вайналдум  
70′ Квинси Промес  
84′ Винсент Янссен  
Составы
Яспер Силлессен  
Уэсли Худт  
Джоэл Фелтман  
Дэйли Блинд  
78′ Стефан де Фрай  
Джорджиньо Вайналдум  
Кевин Стротман  
Винсент Янссен  
82′ Весли Снайдер  
Натан Аке  
66′ Мемфис Депай  
Квинси Промес  
73′ Арьен Роббен (к)  
Джермейн Ленс  
  Ральф Шон
  Кевин Малгет 55′
  Энес Махмутович
  Лоран Янс (к) 16′
  Себастьян Тилл
  Кристофер Мартинс 90′
  Стефано Бенси
  Давид Тюрпель
  Максим Шано 25′
  Рикардо Дельгадо
  Венсан Тилл 54′ 51′
  Ларс Герсон
  Жерсон Родригеш 85′
  Флориан Бонерт
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
5 Угловые 2
13 Фолы 19
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бартош Франковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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