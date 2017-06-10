Гол Промеса помог Нидерландам победить Люксембург, Франция уступила Швеции
Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Люксембургом в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» и завершилась со счётом 5:0.
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В первом тайме комфортное преимущество голландцам обеспечили Арьен Роббен и Уэсли Снейдер, а во второй половине игры голами отметились Жоржиньо Вейналдум, Винсент Янссен и полузащитник «Спартака» Квинси Промес, вышедший на поле на 66-й минуте.
В ещё одном матче группы А сборная Франции на выезде проиграла Швеции (1:2). На гол Оливье Жиру в конце первого тайма хозяева быстро ответили мячом Джимми Дурмаза, а на 93-й минуте Ола Тойвонен принёс шведам победу. Кроме того, сборная Беларуси одержала первую победу на групповом этапе, победив со счётом 2:1 Болгарию.
Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 13 очков (6 матчей); 2. Франция — 13 (6); 3. Нидерланды — 10 (6); 4. Болгария — 9 (6); 5. Беларусь — 5 (6); 6. Люксембург — 1 (6).
|9.06.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа A
|Stadion Feijenoord (De Kuip)
|Нидерланды
|5:0
|Люксембург
|Первый тайм: 2:0
|Дик Адвокат
|Люк Хольц
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бартош Франковски (Польша)
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