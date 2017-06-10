Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе H сборная Эстонии принимала на своём поле команду Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
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В составе победителей по голу на свой счёт записали Дрис Мертенс и Насер Шадли. На 44-й минуте полузащитник эстонцев Артём Дмитриев получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.
В других матчах группы, которые проходили параллельно, Босния и Герцеговина на своём поле сыграла вничью с Грецией (0:0), а сборная Кипра на последних минутах вырвала победу в матче с командой Гибралтара (2:1).
|9.06.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа H
|A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
|Мартин Рейм
|Роберто Мартинес
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Удары (всего)
|29
|0
|Удары в створ
|12
|3
|Угловые
|11
|8
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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