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10 июня 2017, 0:08 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе H сборная Эстонии принимала на своём поле команду Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в группе H сборная Эстонии принимала на своём поле команду Бельгии. Увеличить
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В составе победителей по голу на свой счёт записали Дрис Мертенс и Насер Шадли. На 44-й минуте полузащитник эстонцев Артём Дмитриев получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.

В других матчах группы, которые проходили параллельно, Босния и Герцеговина на своём поле сыграла вничью с Грецией (0:0), а сборная Кипра на последних минутах вырвала победу в матче с командой Гибралтара (2:1).

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа H A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Эстония 0:2 Бельгия
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Мартин Рейм Роберто Мартинес
Голы
  Дрис Мертенс 31′
  Насер Шадли 86′
Составы
Михкель Аксалу  
Рагнар Клаван (к)  
Никита Баранов  
83′ Кароль Метс  
Тайо Тенисте  
Артур Пикк  
44′ Артем Дмитриев  
Константин Васильев  
85′ Маттиас Кяйт  
Хенри Аньер  
75′ Сиим Лутс  
Кен Калласте  
79′ Сергей Зенев  
Хенрик Ойямаа  
  Тибо Куртуа
  Венсан Компани (к)
  Ян Фертонген
  Тоби Алдервейрелд
  Аксель Витсель
  Маруан Феллаини
  Кевин Де Брейне
  Насер Шадли
  Янник Феррейра-Карраско
  Ромелу Лукаку
  Дрис Мертенс 81′
  Миши Батшуайи
Статистика
1 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 29
0 Удары в створ 12
3 Угловые 11
8 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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