Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей по голу на свой счёт записали Дрис Мертенс и Насер Шадли. На 44-й минуте полузащитник эстонцев Артём Дмитриев получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.

В других матчах группы, которые проходили параллельно, Босния и Герцеговина на своём поле сыграла вничью с Грецией (0:0), а сборная Кипра на последних минутах вырвала победу в матче с командой Гибралтара (2:1).