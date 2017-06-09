Футболисты сборной Беларуси победили команду Болгарии в квалификации ЧМ-2018
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси одержали первую победу в квалификации Чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня на поле «Борисов-Арены» в матче 6-го тура квалификационной группы белорусы А победили команду Болгарии со счетом 2:1.
Главные тренеры
|Игорь Криушенко
|Петар Хубчев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|8
|5
|Угловые
|7
|23
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Матей Юг (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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