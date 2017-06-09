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9 июня 2017, 23:43 | Футбол: Чемпионат мира | БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси победили команду Болгарии в квалификации ЧМ-2018

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси одержали первую победу в квалификации Чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле Борисов-Арены в матче 6-го тура квалификационной группы белорусы А победили команду Болгарии со счетом 2:1. Увеличить
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Сегодня на поле «Борисов-Арены» в матче 6-го тура квалификационной группы белорусы А победили команду Болгарии со счетом 2:1.

9.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа A Борисов-Арена
Беларусь 2:1 Болгария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Криушенко Петар Хубчев
Голы
33′ Михаил Сиваков  
80′ Павел Савицкий  
  Георгий Костадинов 90′
Составы
Сергей Черник  
Михаил Сиваков  
73′ Егор Филипенко (к)  
Сергей Матвейчик  
51′ Дмитрий Алисейко  
Сергей Политевич  
Сергей Баланович  
Станислав Драгун  
89′ Иван Маевский  
Михаил Гордейчук  
74′ Денис Лаптев  
90′ Артем II Быков  
82′ Павел Савицкий  
Максим Скавыш  
  Николай Михайлов
  Васил Божиков
  Страхил Попов
  Божидар Чорбаджийски 32′
  Петар Занев
  Светослав Дяков (к) 44′
  Георгий Костадинов
  Александр Тонев
  Станислав Манолев 81′
  Георгий Миланов
  Ивелин Попов 64′
  Ивайло Чочев
  Спас Делев 54′
  Андрей Галабинов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
4 Удары в створ 8
5 Угловые 7
23 Фолы 9
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Матей Юг (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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