Футболисты сборной Беларуси победили команду Болгарии в квалификации ЧМ-2018

Лето — это маленькая жизнь. В преломлении к футбольной сборной Беларуси, правда, эта романтическая сентенция, навевающая, как правило, радость и состояние неги, звучит тревожной музыкой, которая обычно сопровождает голливудские триллеры — жизнь эта для нашей команды уже после смерти.