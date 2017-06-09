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9 июня 2017, 22:05 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Букмекеры назвали наиболее вероятный счет в матче Казахстан — Дания

Сегодня, 10 июня, сборная Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 встретится с Данией, передает корреспондент Vesti.kz.

Эта игра пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

Букмекерская компания Tennisi.kz на предстоящий матч предлагает следующие коэффициенты: победа Казахстана — 7.50, ничья — 4.25, победа Дании — 1.45.

Самым вероятным результатом считается счет 0:1 в пользу гостей — коэффициент Tennisi.kz на это событие равен 5.70, а далее идут счета 0:2 (кф 6.30) и 1:2 (кф 8.80).

После пяти туров сборная Дании с семью очками идет на третьем месте в группе Е, а Казахстан, имеющий два балла, занимает последнюю, шестую строчку таблицы.

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Национальные футбольные сборные Казахстана и Дании проводят отборочный матч чемпионата Мира. В Алматы. В июне. Все внешне точно так же, как было 12 лет назад. Но за всей этой визуальной мишурой в сухом остатке — поединок, в котором нашим футболистам предстоит отстаивать честь родной страны. И за результат которого спросится с каждого его участника.
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