Букмекеры назвали наиболее вероятный счет в матче Казахстан - Дания

Эта игра пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

Букмекерская компания Tennisi.kz на предстоящий матч предлагает следующие коэффициенты: победа Казахстана — 7.50, ничья — 4.25, победа Дании — 1.45.

Самым вероятным результатом считается счет 0:1 в пользу гостей — коэффициент Tennisi.kz на это событие равен 5.70, а далее идут счета 0:2 (кф 6.30) и 1:2 (кф 8.80).

После пяти туров сборная Дании с семью очками идет на третьем месте в группе Е, а Казахстан, имеющий два балла, занимает последнюю, шестую строчку таблицы.