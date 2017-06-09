Это главный тренер сборной Казахстана имеет возможность не заниматься в текущем отборочном цикле решением каких-то турнирных задач — поставившие наставника своей национальной дружины в столь привилегированное положение его работодатели из ФФК решили вместо поднятия престижа родного государства на международной футбольной арене заняться вдруг мифической сменой поколений. Как будто бы имеется, что на что менять… С каждого из игроков, что наденут на себя в этот вечер футболки главной команды страны, спрос со стороны отечественных любителей игры миллионов будет серьезный. В конце концов, отборочные турниры главного футбольного турнира планеты Земля — это никак не поле для экспериментов заезжего специалиста.

Абсолютно не полигон. В каждом поединке такого соревнования, к которому приковано внимание всего футбольного мира, от наших игроков, выходящих на поле в форме национальной сборной Казахстана, мы ждем отчаянного сражения во славу своей Родины. Никак не меньше.



По-другому, собственно, с такой крепкой дружиной, как датская, играть и нельзя. Точнее — играть-то, конечно, можно, но вот рассчитывать на какой-то иной исход противостояния, кроме собственного поражения, смысла просто нет. Мастерством мы сборную Дании не превзойдем, техникой за пояс не заткнем, физикой не задавим. Остается одно: собрать все силы и волю в кулак — и сражаться. Биться до последнего. Иного не дано.



Бесспорно, датская дружина и в командном плане, и в индивидуальном порядком выше уровнем, чем команда Казахстана. Гости по умолчанию являются записными фаворитами алматинского противостояния. И очень были бы не прочь закончить его примерно так же, как все произошло в далеком уже 2005-м. Однако есть одно «но»: весь почти футбольный Казахстан категорически с этим не согласен. И игроки национальной сборной нашей страны, очень хочется верить, настроены столь же решительно.



Нескоро наступят еще времена, когда воспитанники казахстанского футбола окажутся в состоянии создавать конкуренцию своим соперникам из серьезных европейских сборных в плане профессиональной квалификации — да и даже в элементарной футбольной выучке, в «школе», так называемой, хотя бы. Поэтому свое, а попутно — и чужое, нам пока приходится брать только за счет максимальной активизации собственных морально-волевых качеств. Как это было осенью с Румынией. И во втором тайме с Польшей. Но для того, чтобы настоящие футбольные бойцы (а таковые в нашей команде имеются) могли эффективно проявлять на зеленом прямоугольнике поля свои лучшие качества, необходимо, чтобы дружине была поставлена грамотная тактика на матч с конкретным соперником. И импровизированные эксперименты, вроде того, которым мы были осчастливлены в Ереване, здесь попросту недопустимы.



Будет трудно? Безусловно. А как вы хотели? Дания изо всех сил борется за право выступить на чемпионате Мира в России, и команда Казахстана выглядит для наших гостей сейчас лишь незначительным досадным препятствием на пути туда. И только в силах наших футболистов напомнить гордым датчанам о том, что мяч — круглый, поле — ровное… И так далее. Как говорится, не боги горшки обжигают. И не одни только Йоргенсены с Эриксенами голы забивают….

В общем, ждать осталось не долго. Будем с замиранием сердца в очередной раз следить, как наша национальная дружина станет доказывать собственную состоятельность. Параллельно, очень хочется надеяться, давая прочувствовать самоуверенным визитерам, что не в сказку попали иностранные гости.