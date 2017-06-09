Казахстан — Дания. В режиме дежавю?
Национальные футбольные сборные Казахстана и Дании проводят отборочный матч чемпионата Мира. В Алматы. В июне. Все внешне точно так же, как было 12 лет назад. Но за всей этой визуальной мишурой в сухом остатке — поединок, в котором нашим футболистам предстоит отстаивать честь родной страны. И за результат которого спросится с каждого его участника.
Это главный тренер сборной Казахстана имеет возможность не заниматься в текущем отборочном цикле решением
Абсолютно не полигон. В каждом поединке такого соревнования, к которому приковано внимание всего футбольного мира, от наших игроков, выходящих на поле в форме национальной сборной Казахстана, мы ждем отчаянного сражения во славу своей Родины. Никак не меньше.
Бесспорно, датская дружина и в командном плане, и в индивидуальном порядком выше уровнем, чем команда Казахстана. Гости по умолчанию являются записными фаворитами алматинского противостояния. И очень были бы не прочь закончить его примерно так же, как все произошло в далеком уже 2005-м. Однако есть одно «но»: весь почти футбольный Казахстан категорически с этим не согласен. И игроки национальной сборной нашей страны, очень хочется верить, настроены столь же решительно.
Нескоро наступят еще времена, когда воспитанники казахстанского футбола окажутся в состоянии создавать конкуренцию своим соперникам из серьезных европейских сборных в плане профессиональной квалификации — да и даже в элементарной футбольной выучке, в «школе», так называемой, хотя бы. Поэтому свое, а попутно — и чужое, нам пока приходится брать только за счет максимальной активизации собственных
Будет трудно? Безусловно. А как вы хотели? Дания изо всех сил борется за право выступить на чемпионате Мира в России, и команда Казахстана выглядит для наших гостей сейчас лишь незначительным досадным препятствием на пути туда. И только в силах наших футболистов напомнить гордым датчанам о том, что мяч — круглый, поле — ровное… И так далее. Как говорится, не боги горшки обжигают. И не одни только Йоргенсены с Эриксенами голы забивают….
В общем, ждать осталось не долго. Будем с замиранием сердца в очередной раз следить, как наша национальная дружина станет доказывать собственную состоятельность. Параллельно, очень хочется надеяться, давая прочувствовать самоуверенным визитерам, что не в сказку попали иностранные гости.
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