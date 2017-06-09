Гранквист — в стартовом составе Швеции на матч с Францией в отборе ЧМ-2018
Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Франции на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018.
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С первых минут у скандинавов на поле появится защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Швеция: Олсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Дурмаз, Юханссон, Экдаль, Форсберг — Берг, Тойвонен.
Франция: Ллорис — Сидибе, Косьелни, Варан, Менди — Матюиди, Погба — Сиссоко, Гризманн, Пайет — Жиру.
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