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9 июня 2017, 21:23 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Гранквист — в стартовом составе Швеции на матч с Францией в отборе ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Франции на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Франции на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. Увеличить
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С первых минут у скандинавов на поле появится защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Швеция: Олсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Дурмаз, Юханссон, Экдаль, Форсберг — Берг, Тойвонен.

Франция: Ллорис — Сидибе, Косьелни, Варан, Менди — Матюиди, Погба — Сиссоко, Гризманн, Пайет — Жиру.

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