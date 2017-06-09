Александр Бородюк: Матч с Данией начнется не в самое удобное время для нас

— Не сложно ли будет начинать для наших игроков матч в 22:00?

— Конечно, это не самый лучший выбор для нас. Но так решил УЕФА. Не самое удобное время для нас.



— Сборная возвращается на «Центральный» в Алматы, какие у вас впечатления от стадиона?

— Повторюсь, у меня очень хорошие впечатления от всей страны в целом. Тут живут доброжелательные и талантливые люди. С огромным уважением отношусь к стране, которая дала мне возможность работать со своей сборной.



— Отсутствие Каспера Шмейхеля для нас плюс?

— Как посмотреть, его сменщик очень хорошо сыграл против Германии. Тут все может быть, повторюсь, многое зависит от индивидуального мастерства игроков и психологии. Играть при заполненном стадионе — это совсем другое. Он может творить чудеса на тренировках, а во время игры может стушеваться. Та команда, которая допускает во время игры меньшее количество ошибок — и выигрывает.



— Насколько у вас налажены контакты с тренерами клубов, в частности, с лидерами Премьер-Лиги?

— У нас сложилось очень хорошее взаимопонимание. Прежде всего с тренерским штабом молодежной сборной. Мы обращаем внимание на талантливых молодых ребят, посещаем многие матчи, где просматриваем некоторых игроков. У нас есть статистические данные по каждому игроку, все это анализируем.



— Вы поддерживаете личные контакты с тренерами?

— С некоторыми мы по телефону общаемся. Спрашиваем, как проявляет себя тот или иной игрок. Это не публичные разговоры.



— В составе сборной есть игроки «Кайрата», учитывая что вы ранее работали в этом клубе — не оставляет ли это отпечаток на вашей работе?

— Для меня все игроки равны, они защищают честь страны. Я не разделяю их по клубной принадлежности. Прежде всего, важно, чтобы они понимали, что такое для них страна, для кого они играют. Чтобы понимали какие перед ними стоят задачи и демонстрировали свои лучшие качества.