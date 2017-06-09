Чего ждать от сборной Беларуси в матче с болгарами

9 июня подопечные Игоря Криушенко в «Борисов-Арене» проведут очередной матч отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Но игра с болгарами не будет иметь для белорусов никакого принципиального турнирного значения, шансы на выход в финальный раунд были утеряны давно и безвозвратно.



Тем не менее не будем посыпать голову пеплом, плеваться сарказмом и морщиться, изображая брезгливость. Наоборот, попытаемся проникнуться умеренным оптимизмом. Да, в нынешней команде нет ярких имен и лидеров. Ведь раньше, вспомните, пестрый командный винегрет состоял из таких сочных и отменных ингредиентов, как игроки московского «Спартака» и киевского «Динамо», итальянской «Ромы», «Милана» и даже «Барселоны». А нынче постная солянка: «Астана» да «Оренбург», прости господи. И тем не менее.



В отношении нашей сборной уже давно чесался язык и руки, чтобы применить на практике известные строчки из «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим/ До основанья, а затем/ Мы наш, мы новый мир построим,/ Кто был ничем, тот станет всем…» Уж в очень обреченном виде представала перед зрителями сборная Беларуси в последние годы. Обреченном и угнетенном. Команда полностью подорвала доверие к себе. И потеряла всякое уважение. Зрители устали ждать побед и яркой игры, колко шутили в отношении ее возможностей и игроков, обсуждая не голы и яркие моменты, а зарплаты футболистов, их нежелание выкладываться на поле, и смаковали конфликты игроков с тренерами (как, например, возникшую вдруг взаимную неприязнь Александра Глеба и Георгия Кондратьева). Вытравить этот дух самоуспокоенности и какой-то панской блажи из футбольной сборной, наверное, уже было нельзя даже дустом. Сам собой напрашивался метод топора, но где ж нынче возьмешь Робеспьера?



Игорь Криушенко, конечно, далек от радикализма в характере и тренерских взглядах. Однако его стартовый матч в отборочном цикле, когда наша команда была жестоко и нещадно бита в Швеции, ясно показал, что старые дорожки ведут в никуда. Нужны новая кровь и новые решения. То, что сейчас происходит в сборной, можно назвать полумерами, однако радует уже хотя бы то, что речка зажурчала. А значит, застой и болотная затхлость должны исчезнуть со временем. Если, разумеется, реформы в главной команде будут продолжены. Если и дальше будет даваться шанс молодежи, если в команде будут регулярно появляться новые имена, если играть будут те, кто сильнее на данный момент, а не ребята, которым нужно засветить свое имя, дабы повыгоднее продать себя клубам к финансовой радости всех заинтересованных в кучерявом контракте лиц.



Все новое всегда манит неизвестностью и вдохновляет перспективой. Нельзя исключать, что в матче с болгарами Криушенко и его команда вновь проиграют, доведя и без того не блестящую статистику своих выступлений до ужасающей, ведь не будем забывать, что пока при новом главном тренере сборная потерпела четыре кряду поражения в официальных и товарищеских поединках! Это свободное падение вполне соответствует понятию глубокого пике — резкому снижению с нарастающей скоростью, но мы уже устали бояться: пусть будет что будет. Наше бесконечное ожидание, сопряженное с постоянным разочарованием, дошло до той стадии, когда становится абсолютно все равно и за процессом наблюдаешь с равнодушным интересом. Состояние не такое уж и плохое, если есть другие источники пополнения высохшего эмоционального бака. А источники эти, при всем многообразии современного спорта (и не только спорта), конечно, есть. Так что не впадаем в пограничные с блаженством и паникой состояния, а просто ждем. Болгарами ведь дело не ограничится. 31 августа будет выезд в Люксембург, 3 сентября примем дома шведов, 7 октября сыграем в «Борисов-Арене» с голландцами, а 10-го наведаемся в гости к французам. Будь я молодым футболистом, от таких перспектив у меня сперло бы в зобу дыхание и уж как пить дать я выпрыгнул бы из трусов, чтобы показать тренерам и всему миру, что умею играть в футбол не хуже других. Правда, для этого должен быть характер. Вот и посмотрим, есть ли он у нынешних ребят.

Сергей КАНАШИЦ