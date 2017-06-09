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9 июня 2017, 15:47 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Строительство стадиона ЧМ-2018 «Ростов-Арена» завершено на 80%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Строительство стадиона «Ростов-Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершено на 80%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На строительной площадке будущего стадиона полностью завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного кровельного покрытия из мембраны Ferrari», — рассказали в пресс-службе.

По данным регионального правительства, с опережением сроков выводятся конструкции трибун, внутри здания уже идет подготовка подвесных потолков, укладывается керамическая плитка, идет монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, витражей и оконных блоков.

На объекте работает более 1,2 тыс человек, задействовано около 70 единиц техники. Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. «Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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