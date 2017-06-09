Оге Харейде: По сравнению с Арменией или Черногорией, Казахстан лучше контролировал мяч в игре с нами

— Мы с хорошим настроем подходим к матчу. Мы очень рады приехать в Алматы. Нам понравились поле и условия, которые нам созданы в Казахстане. Есть опасения относительно разницы во времени, но, думаю, мы сможем с этим справиться.



— Что вы скажете о сильных сторонах казахстанской команды?

— Когда мы играли с Казахстаном в Копенгагене, мы увидели, что у вас есть хорошие, техничные игроки. По сравнению с Арменией или Черногорией, Казахстан лучше контролировал мяч в игре с нами. У Казахстана — хорошая команда, сопоставимая по своему уровню с другими командами в нашей группе.



— Понятно, что Дания борется за выход из группы со второго места и нынешняя ситуация у вас не самая простая. Если завтра Дания проиграет, вы подумаете об отставке?

— Нет, я не буду уходить из сборной. В футболе может быть три исхода. В этом, наверное, и есть разница между тренерами и журналистами, они настроены негативно, а мы оптимистично относимся ко всему.



— В этом году Дания отмечает 25-летие с момента победы на ЕВРО-1992. Это мотивирует вас в этом году?

— Да, вы знаете, что мы провели матч с Германией, который как раз был посвящен этой дате. Нашим футболистам нужно не думать о прошлом, а о будущем. У нас много молодых игроков, которые играют в сильных лигах, поэтому, есть все основания верить, что мы можем создать сильную команду.



— Матч будет проходить в условиях среднегорья Алматы. Нет ли у вас опасения, что на третий день пребывания в Казахстане, команда может попасть в функциональную яму?

— Вы доктор?



— Нет, я журналист.

— У нас есть свои специалисты, которые следят за этим. Я сам из Норвегии и там горы еще выше, поэтому проблем не будет.



— Кого вы могли бы отметить в сборной Казахстана?

— Мы хорошо изучили игру сборной Казахстане и стали бы никого выделять. Во всех командах в нашей группы, за исключением Польши, у которой есть Роберт Левандовски, умеющий решить эпизод в одиночку, исполнители примерно равны.



— Вы обеспокоили отсутствием Каспера Шмейхеля?

— В матче со сборной Германии играл совсем другой голкипер, поэтому в этом нет никаких проблем.