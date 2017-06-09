Александр Бородюк: Тактический план на игру с Данией будет немного другой

Сначала журналисты получили возможность узнать мнение о предстоящей игре защитника Дмитрия Шомко.

— Думаю, что команда готова к игре. Все здоровы. Очень хотим порадовать наших болельщиков. Давно сборная не играла в Алматы. Постараемся показать тот футбол, которого ждут от нас болельщики.



— Как можно будет обезвредить лидера сборной Дании Кристиана Эриксена?

— Играть с ним плотно, не давать ему свободы.



— В чем козыри атаки сборной Дании?

— Это длинные передачи вперед и большие нападающие, которые цепляется за мячи и скидывают на Эриксена, разворачивающего атаки. Надо не позволить Дании атаковать с фланга, как это случилось в предыдущей игре, когда мы пропустили именно после подач с фланга.



— Как Вы отнеслись к словам Сергея Остапенко, который заявил, что не верит в победу сборной Казахстана?

— Конечно, мы читали. Не знаю, как сказать… Это право каждого высказать свое мнение. Но… Он ранее играл за сборную… Даже не знаю, как прокомментировать его слова.



— Что скажете болельщикам?

— Хотелось бы призвать всех болельщиков поддержать нас. Стараемся прибавлять от игры к игре. Пусть мелкими шагами, но мы движемся к тому, чтобы показывать хороший футбол. Мы хотим порадовать страну хотим, и чтобы казахстанцы гордились нашей сборной.



Затем на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной Александр Бородюк.



— Сборная Дании — хорошая команда, у них достаточно хороших футболистов. Команда хорошо подготовлена. Думаю, что футболисты сделают все возможное, чтобы порадовать болельщиков.



— Вы планируете сыграть с тремя центральными защитниками, или мы увидим что-то новое?

— Очень хороший вопрос. Завтра вы увидите. Тактический план на игру будет немного другой. Любая схема трансформируется в игре. Самое главное, чтобы футболисты правильно располагать и физически были хорошо готовы. Критерием также является индивидуальное мастерство футболистов.



— Центр обороны — одна из проблемных позиций в сборной. Кого Вы собираетесь в будущем наигрывать на этом участке? Возможно, нужно дать шанс кому-то из молодых?

— Мы движемся в этом направлении. Вы видели, что мы пригласили пять молодых игроков. Есть проблемы с центральными защитниками, но любой тренер ценит футболистов, которые умеют сыграть на разных позициях. Важно провести селекционную работу. Уверен, что в Казахстане много талантливых игроков, — в том числе и тех, кто в будущем поможет нам в играх национальной команды.



— С каким настроем подходите к этому матчу?

— Думаю, что любой игрок должен выходить и играть только на победу. Наши футболисты — не исключение. Они хотят подтвердить, что они сильные игроки. В спорте все возможно, можно как выиграть, так и проиграть, но важно — как. Если болельщики увидят, что футболисты неравнодушны и бьются на поле до конца, то это должны оценить по достоинству.