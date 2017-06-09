Вильям Квист: Казахстан — несколько дикая команда в сравнении с обычной европейской футбольной культурой
Любопытное интервью дал DR в Алматы в преддверие проведения в нашей южной столице отборочного поединка чемпионата Мира между национальными сборными Казахстана и Дании 32-летний полузащитник гостей Вильям Квист. Неоднозначные высказывания бывшего игрока «Штутгарта» и «Фулхэма», возможно, помогут нам взглянуть на казахстанский футбол с несколько непривычного ракурса.
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«— Сборная Казахстана любит рисковать во время игры. Она должна быть наказана, — говорит полузащитник Вильям Квист.
Датская национальная футбольная дружина прошла всю дорогу до самой крайней точки, которую ей мог предложить отборочный турнир чемпионата Мира по футболу в России 2018 года. Дания играет в субботу в крупнейшем городе Казахстана Алматы, который находится ближе к столицам Афганистана, Индии и Монголии, чем к Копенгагену.
На превосходно расположенном стадионе Алматы нас ожидал датский стратег средней линии поля Вильям Квист, который является приверженцем игрового стиля, принятого далеко на западе от этого места.
— Это несколько дикая команда в сравнении с обычной европейской футбольной культурой. Что выражается в несколько других решениях, которые принимают наши соперники на поле, и в их приверженности к физическим единоборствам, — говорит Вильям Квист, который с удовольствием может вспоминать последнюю встречу двух этих команд, когда Дания убедительно выиграла со счетом 4:1 дома.
— Совершенно очевидно, что когда мы не имеем поддержки со стороны родных болельщиков на домашнем стадионе, то это оказывается дополнительное давление. Нашим соперникам многого недостает для успешного выступления в отборочной группе, но перед собравшейся на трибунах аудиторией они будут стараться доказать обратное. Посмотрим, как получится, ведь они уже добывали хорошие результаты в домашних условиях, — говорит игрок “Копенгагена”, ссылаясь на ничьи Казахстана на своем поле с ведущей дружиной нашей отборочной группы сборной Польши (2:2) и одним из конкурентов команды Дании Румынией (0:0).
Несмотря на агрессивный и атлетический игровой стиль, Казахстан — не команда, состоящая из одних бойцов, которая совершенно не в состоянии
— Мы хотим много играть по верху на их поле. Наши соперники, кажется, не слишком искусны в борьбе в воздухе во многих ситуациях. Этому мы уделим особое внимание, — говорит Вильям Квист, который также отмечает, что казахи часто теряют мяч без особой необходимости в опасных ситуациях.
Это нужно использовать.
— Я также думаю, что время от времени они пытаются играть в достаточно рискованный футбол, поэтому считаю,
В юбилейной игре с Германией во вторник датчане воспользовались беспечной игрой защитников соперников, после чего мяч в их ворота провел Кристиан Эриксен.
Столь же цинично необходимо действовать в субботу вечером, когда на пути к чемпионату Мира в России необходимо использовать все ошибки противостоящей стороны.
— Мы знаем, что уступили Черногории дома, хотя имели много моментов, чтобы завершить ту игру в свою пользу. Таким образом, у нас нет никакой возможности терять очки здесь, — говорит Вильям Квист, который в субботу сыграет за Данию под номером 71».
Йенс Андерсен,
DR,
перевод Sports.kz.
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