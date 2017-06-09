Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает вниманию отечественных поклонников игры миллионов перевод отрывков текста данного материала.



«— Сборная Казахстана любит рисковать во время игры. Она должна быть наказана, — говорит полузащитник Вильям Квист.



Датская национальная футбольная дружина прошла всю дорогу до самой крайней точки, которую ей мог предложить отборочный турнир чемпионата Мира по футболу в России 2018 года. Дания играет в субботу в крупнейшем городе Казахстана Алматы, который находится ближе к столицам Афганистана, Индии и Монголии, чем к Копенгагену.



На превосходно расположенном стадионе Алматы нас ожидал датский стратег средней линии поля Вильям Квист, который является приверженцем игрового стиля, принятого далеко на западе от этого места.



— Это несколько дикая команда в сравнении с обычной европейской футбольной культурой. Что выражается в несколько других решениях, которые принимают наши соперники на поле, и в их приверженности к физическим единоборствам, — говорит Вильям Квист, который с удовольствием может вспоминать последнюю встречу двух этих команд, когда Дания убедительно выиграла со счетом 4:1 дома.



— Совершенно очевидно, что когда мы не имеем поддержки со стороны родных болельщиков на домашнем стадионе, то это оказывается дополнительное давление. Нашим соперникам многого недостает для успешного выступления в отборочной группе, но перед собравшейся на трибунах аудиторией они будут стараться доказать обратное. Посмотрим, как получится, ведь они уже добывали хорошие результаты в домашних условиях, — говорит игрок “Копенгагена”, ссылаясь на ничьи Казахстана на своем поле с ведущей дружиной нашей отборочной группы сборной Польши (2:2) и одним из конкурентов команды Дании Румынией (0:0).



Несмотря на агрессивный и атлетический игровой стиль, Казахстан — не команда, состоящая из одних бойцов, которая совершенно не в состоянии чего-то добиться. Однако если Дания будет играть в условиях некоторого перепада высот, то Казахстан имел в предыдущих матчах отборочного турнира некоторые проблемы с фолами, далеким выносом мяча и действиями при подачах угловых.



— Мы хотим много играть по верху на их поле. Наши соперники, кажется, не слишком искусны в борьбе в воздухе во многих ситуациях. Этому мы уделим особое внимание, — говорит Вильям Квист, который также отмечает, что казахи часто теряют мяч без особой необходимости в опасных ситуациях.



Это нужно использовать.



— Я также думаю, что время от времени они пытаются играть в достаточно рискованный футбол, поэтому считаю, что-то давление, которое мы испытывали в матче против Германии, хорошо послужит нам в игре с Казахстаном, если эта команда попытается идти вперед, — продолжает Квист.



В юбилейной игре с Германией во вторник датчане воспользовались беспечной игрой защитников соперников, после чего мяч в их ворота провел Кристиан Эриксен.



Столь же цинично необходимо действовать в субботу вечером, когда на пути к чемпионату Мира в России необходимо использовать все ошибки противостоящей стороны.



— Мы знаем, что уступили Черногории дома, хотя имели много моментов, чтобы завершить ту игру в свою пользу. Таким образом, у нас нет никакой возможности терять очки здесь, — говорит Вильям Квист, который в субботу сыграет за Данию под номером 71».



Йенс Андерсен,

DR,

перевод Sports.kz.