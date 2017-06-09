В Алматы из-за матча Казахстан — Дания продлена работа общественного транспорта
10 июня на Центральном стадионе Южной столицы пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Казахстана и Дании, сообщает Zakon.kz.
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С целью обеспечения перевозки пассажиров после футбольного матча, работа общественного транспорта города на ряде маршрутов будет продлена. Об этом сообщил
«Обеспечивать безопасность на матче
Напомним, первые два матча против сборных Польши и Румынии состоялись в столице на стадионе «Астана Арена» и завершились ничейным счетом.
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