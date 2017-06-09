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С целью обеспечения перевозки пассажиров после футбольного матча, работа общественного транспорта города на ряде маршрутов будет продлена. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Футбола Казахстана Ербол Каиров.

«Обеспечивать безопасность на матче Казахстан-Дания будут около 1000 сотрудников правоохранительных органов. Специально для футбольных болельщиков время работы общественного транспорта продлено. Оплата за проезд будет взыматься согласно стандартному тарифу», — прокомментировал Каиров.

Напомним, первые два матча против сборных Польши и Румынии состоялись в столице на стадионе «Астана Арена» и завершились ничейным счетом.