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9 июня 2017, 11:08 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

В Алматы из-за матча Казахстан — Дания продлена работа общественного транспорта

10 июня на Центральном стадионе Южной столицы пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Казахстана и Дании, сообщает Zakon.kz.

10 июня на Центральном стадионе Южной столицы пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Казахстана и Дании сообщает Zakon.kz. Увеличить
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С целью обеспечения перевозки пассажиров после футбольного матча, работа общественного транспорта города на ряде маршрутов будет продлена. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Футбола Казахстана Ербол Каиров.

«Обеспечивать безопасность на матче Казахстан-Дания будут около 1000 сотрудников правоохранительных органов. Специально для футбольных болельщиков время работы общественного транспорта продлено. Оплата за проезд будет взыматься согласно стандартному тарифу», — прокомментировал Каиров.

Напомним, первые два матча против сборных Польши и Румынии состоялись в столице на стадионе «Астана Арена» и завершились ничейным счетом.

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