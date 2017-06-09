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9 июня 2017, 10:57 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

СМИ: ФИФА не накажет сборную Саудовской Аравии за игнорирование минуты молчания

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. ФИФА не будет наказывать сборную Саудовской Аравии за несоблюдение минуты молчания перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 с командой Австралии, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.

В четверг перед матчем сборных Австралии и Саудовской Аравии в Аделаиде была объявлена минута молчания в память о погибших в результате теракта в Лондоне, в числе жертв которого оказались два австралийца. Во время минуты молчания игроки сборной Австралии, обнявшись, встали в центре поля. Футболисты команды Саудовской Аравии заняли свои позиции на поле, большинство из них начали разминаться.

Позднее Федерация футбола Саудовской Аравии принесла свои извинения за то, что игроки сборной страны не стали соблюдать минуту молчания перед матчем.

«ФИФА заявила, что “нет оснований для принятия дисциплинарных мер” в отношении сборной Саудовской Аравии за то, что она не стала соблюдать минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне», — написал Рамсби.

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