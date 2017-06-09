Александр Бородюк: Аршавину уже стоит определиться

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Главный тренер национальной сборной Казахстана в эксклюзивном интервью Prosports.kz рассказывает о подготовке к матчу с Данией, вспоминает триумф соперника на ЕВРО-92, а также не обходит стороной скандал вокруг Максата Байжанова, критику со стороны Юрия Дудя и тему возвращения Аршавина в «Зенит».

— Александр Гейнрихович, вновь встречаемся с вами на базе сборных в Талгаре. Кажется, она уже становится для вас вторым домом?

— Во-первых, хотелось бы поблагодарить работников базы. Сборная находится в комфортных условиях. Поля здесь прекрасные. Очень доброжелательный коллектив. Огромное им спасибо, что помогают нам в бытовом плане, и мы не отвлекаемся от работы. Это очень важно. Созданы все условия для плодотворной подготовки к матчам.

— Проливной дождь и сильные порывы ветра не помешали в тренировочном процессе?

— Никакого щадящего режима не было. Футбол такая штука, что игрок может сломаться как на тренировке, так и во время игры. Вот нападающий «Тобола» Алексей Щеткин выбыл у нас. Сейчас несколько футболистов по индивидуальной программе работают. Медицинские данные показали, что у определенных футболистов есть переутомление. Медицинский штаб хорошо работает в этом плане. На каждого игрока у нас собрана информация. Стараемся привести всех сборников в единое целое для того, чтобы они хорошо выступили. Но есть те, кто работают по индивидуальной программе.

— Мы заметили, что защитник «Кайрата» Гафур Суюмбаев в их числе, к сожалению.

— Гафур, Нургалиев, Нусербаев. Мы надеемся, что все успеют восстановиться. Гафур — боец на поле. Хочу отметить вообще всех игроков, которые приехали в национальную сборную. Я очень рад, что у всех профессиональное отношение к делу. Все с пониманием относятся к установкам. Сейчас у нас хорошая рабочая атмосфера. В команде порадовали молодые футболисты. Именно своим отношением к делу. Был насыщенный график, практически все сыграли три матча за неделю в чемпионате. Тем не менее, все пребывают в режиме работы.

— Связано ли переутомление футболистов с насыщенным графиком сезона?

— В принципе, да. Но я не думаю, что для спортсмена это проблема. Посмотрите, как играют в Европе. Все время матчи через два-три дня. Для меня самое главное, чтобы не было травм. Особенно, чтобы не было мышечных проблем. Если какой-то удар или стык, то синяки — это не страшно. Если же мышечные травмы, то, как правило, минимум на месяц выбывает футболист. К сожалению, Алексей Щеткин выбыл по этой причине. Остальные все приехали в нормальном состоянии.

— В прошлом интервью вы говорили, что взяли на заметку нескольких молодых игроков, и вот сейчас мы видим их уже в сборной. Процесс обновления начался. Если остановиться на Яне Вороговском, то он в «Кайрате» сейчас заменяет травмированных основных защитников. Кахабер Цхададзе при этом ставит его на правый фланг, хотя у Яна бьющая нога — левая. В сборной у него такая же позиция?

— Ян очень хорошо прогрессирует. Видно его профессиональное отношение к делу, как он старается в тренировочном процессе. Если и дальше будет так продолжать, то это пойдет ему на пользу. В современном футболе, не секрет, ценятся те игроки, которые могут действовать на разных позициях. Если футболист — универсал, то это вдвойне ценится и тренер может рассчитывать на него, когда ставит на другую позицию. Чем больше таких игроков, тем лучше для тренера.

Цитата Один анонимный журналист не так давно написал, что мы тут устраиваем полигон какой-то. Но этот представитель СМИ далек от современного футбола.

Ян Вороговский может сыграть как слева, так и справа. Я очень рад его прогрессу.

— Федин и Ерланов в сборной. Впервые также приехал Турысбек. Как они вливаются в новый коллектив, и какую помощь лично вы оказываете им?

— У нас есть хорошее взаимопонимание с тренером молодежной сборной (U-21). Естественно, мы следим, как играет эта команда. Максим Федин и Дидар Жалмукан хорошо выступили за «молодежку». Мы это отметили. Ребятам по 20 лет всего, и видно, что есть талант. Я много раз говорил, что такой талант должен подкрепляться огромным трудолюбием в тренировочном процессе. Как они будут выступать за свои клубы и как будут прогрессировать — зависит только от них самих. Своей игрой в клубе и молодежной сборной они доказали вызов в национальную сборную. Что касается Ерланова, то он уже практически игрок основного состава «Ордабасы», действует на позиции центрального защитника. Для нас она очень важна. Мы следили за ним, в последних матчах он демонстрировал стабильную игру. Поэтому был вызван. Для центрального защитника у него очень хороший возраст. По своим физическим данным он подходит нам. У него хорошая антропометрия. Если и дальше продолжит на таком же уровне выступать за свой клуб, то, несомненно, игровая практика даст ему возможность подниматься выше и выше. Молодежь получила аванс, но она заслужила его своей игрой в клубах. Они вызваны не потому, что сборная обновляется, а потому, что они зарекомендовали и проявили себя в клубах. Талант очевиден. Мне нравятся их человеческие качества в быту и профессиональные качества во время тренировок на сборах.

— Понятное дело, что состав не резиновый и всех нельзя пригласить. И все же есть еще ребята, за которыми вы пристально следите?

— Есть неплохие футболисты. В сборной должен быть баланс, особенно когда вызываешь футболистов. Я не могу вызвать 15 полузащитников, но я могу соблюдать баланс. Я вызываю 7−8 защитников, 8−10 полузащитников и определенное количество нападающих, учитывая выбранную тактическую схему. Баланс должен существовать во всех сборных. Здесь как раз и присутствует конкуренция. В сборной на подготовку тебе дается около четырех дней. На данный момент мы видим, что «Астана», «Кайрат» и «Ордабасы» явно выделяются на фоне других. В основном футболисты этих клубов демонстрируют хороший футбол. Но мы следим и за другими футболистами. У нас уже есть 3−4 кандидата, причем они играют на разных линиях: защитник, полузащитник и нападающий. Мы хотим, чтобы эти кандидаты стабильно выступали в своих клубах.

— Что касается стабильности, то в прошлый раз вы отмечали действия вратаря «Кайсара» Марселя Исламкулова. Сейчас он вызван в сборную, но многих удивляет это его приглашение, учитывая, что он кыргызстанец.

— У него есть паспорт гражданина Казахстана и поэтому вопрос отпадает сразу. Я считаю, что такие вопросы нам нужно убирать, поскольку Казахстан — многонациональное светское государство.

Цитата Вопрос национального характера отпадает. Если ты гражданин Казахстана и показываешь хорошую игру, то дверь в сборную для тебя открыта.

— В период обновления сборной частенько интервью и комментарии раздают молодые футболисты. Есть опасение, что ребята могут зазвездиться? Советы даете, чтобы они поменьше общались с прессой и не задирали нос?

— Я не против их общения с прессой. Для меня они свободные люди. Все зависит от их воспитания, культуры и как они умеют общаться. Важно акцентироваться еще на том, какие вопросы задают журналисты. Если они провокационные, то любой молодой начнет закрываться. Я сам такое прошел в своей жизни. Хочу заметить, что никто не знает труд футболиста, его жизненный путь. Сейчас есть журналисты, которые от себя добавляют. Именно по этой причине многие отказываются давать интервью. Сейчас стараюсь осторожно говорить. Тот же Ван Гал неоднократно говорил, что если он идет на встречу со спортивным журналистом, то нужно идти подготовленным. Если в мой адрес выливают грязь и негатив, то я должен терпеть, это моя работа. Я, как и многие другие, прошел такой путь! За спиной и Олимпийские игры, и чемпионаты мира и Европы. У меня есть золотая медаль как у игрока и бронзовая — как у тренера, их уже никто не сможет репутационно загрязнить. Критику я воспринимаю положительно. Из критики можно сделать выводы. Но есть критиканство. Когда, не обладая точной информацией, не зная сути дела, журналист начинает добавлять от себя и делать свои умозаключения.

— Российский журналист Юрий Дудь в интервью Prosports.kz, характеризуя вашу работу в тренерском штабе сборной России на ЕВРО-2008, заявил, что вы только анекдоты рассказывали. Аршавин же встал на вашу защиту, заявив, что не за чувство юмора вас берут на работу.

— Мне неважно, что про меня говорил Дудь! Самое главное, что обо мне думают те, с кем я работал. Вы почитайте, что говорил Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Газзаев, Аршавин и другие футболисты. Позвоните Игнашевичу, который более ста матчей провел, у них спросите, что они думают. Для меня важно, что они думают, а не вырванные из контекста слова. Чувство юмора присутствовало вне футбольного поля, но то, что было на поле — журналисты этого никак не могли видеть! Они не были ни на теоретических занятиях, ни на тренировках. Во время встреч они пожимают руки, улыбаются. Я к такому привык. Меня абсолютно этим не сломить. Я прошел такую жизненную школу! Начиная от нищеты, когда простая русская женщина воспитывала меня и дала образование, и я добрался до того, что есть за моей спиной. Но мне хочется сказать другие слова: меня учили такие тренеры, как Кесарев, чемпион Европы, и Яшин, легенда нашего футбола. Они говорили: никогда не говори плохое в адрес тех, с кем ешь один хлеб. Я придерживаюсь этого правила.

Цитата Ну, а те, кто сейчас про меня говорят негативное, может, у них с воспитанием проблемы. Может, рекламу хотят сделать себе, а на ком еще ее делать? Абсолютно неважно для меня, что там сказал Дудь. Я прислушаюсь к словам Аршавина, Игнашевича, Павлюченко и других ребят.

Важно, что скажет Хиддинк или Лосев. Позитив, знаете, когда можно услышать в свой адрес?

— Когда, как минимум, возьмете бронзу ЕВРО, как в 2008 году?

— Нет-нет. Позитивно о тебе говорят только тогда, к сожалению, когда справляют поминки.

— Еще один вопрос по составу. Сергей Хижниченко не вызывается в сборную из-за отсутствия игровой практики?

— Естественно. Если будет играть и забивать голы, то он нам нужен. Это критерии спорта. Важно, что в сборной Казахстана была создана конкуренция. Только конкуренция дает движение вперед. Так всегда бывает: 11 играют и они довольны, другие 11 — нет. Нужно создать такую атмосферу, чтобы все, кто вызван, переживали за результат. Это правильный путь, и прогресс будет очевиден. А если есть вопросы или проблемы, то это всегда обсуждается внутри команды.

— Про одну проблему все же хочется у вас спросить. Ситуация с капитаном «Кайсара» Максатом Байжановым, когда он избил соседа, в проекции хамского поступка Криштиану Роналду, который принес тысячу извинений после плевка в сторону оппонента.

— Все акцент сделали на том, что он футболист. Но как говорил Максат нам и в СМИ, он защищал честь своей жены и детей. И в тот момент он поступил как мужчина, а не как футболист. Возьмите любого мужчину. Если будут оскорблять его жену и детей, он что, придет к соседу и скажет: ты молодец, продолжай так и дальше?

— Сложная ситуация.

— Достаточно сложная. Повторюсь, он поступил как мужчина. Может быть, есть какие-то нюансы в отношениях между Максом и соседом, но они неизвестны нам и прессе. Но было преподнесено, что он футболист и поступил вот так. Сложная бытовая ситуация, но ее преподнесли именно в таком виде. Если футболист показывает хорошую игру и стабильно выступает за клуб, почему я не должен его вызывать в сборную? Как футболист он заслужил вызова.

— Я вас понял. Теперь вспомните, пожалуйста, финал чемпионата мира 2006 года в Берлине. Зидан по-мужски поступил, когда Марко Матерации оскорбил семью капитана Франции?

— Очень сложно всем нам говорить со стороны, что чувствует человек в таких ситуациях. Есть одно правило: не суди, и не судим будешь. Святая заповедь! Мы не знаем, какие чувства испытывал Зидан. Люди разные. И мы не знаем, как ты поступишь, когда будут провоцировать тебя.

Цитата Один может поступить сдержанно, может, в этом его человеческие качества. Другой человек не выдержит и поступит иначе. Эта тема в сборной сейчас закрыта. Я Байжанова вызывал как футболиста.

Жизненная ситуация, которая сложилась в быту — это его личное.

— Теперь хочется поговорить о предстоящем матче в квалификации ЧМ-2018 с командой Дании. Вы уже просматривали определенный видеоматериал?

— Мы посмотрели прошлый матч и указали ребятам на ошибки, которые нельзя допускать. Акцентировались и на положительных моментах, в которых мы можем переиграть датчан. Теперь будем просматривать товарищескую игру Дании против Германии. Наш аналитик был на том матче. Будем разбирать сильные и слабые стороны Дании.

— В 1992 году Дания вместо Югославии отправилась покорять Европу. Футболисты уже загорали на пляжах, попивая коктейли, как неожиданно для всех пришла новость, что Дания на ЕВРО заменит Югославию. Поделитесь вашими впечатлениями, что испытывали в момент того триумфа?

— Я играл в «Шальке» с Бентом Кристенсеном (В 1992 году Кристенсен был включен с заявку национальной команды Дании на участие в чемпионате Европы и стал победителем турнира. На ЕВРО он сыграл в матчах против сборных Англии и Швеции. Бент получил травму и был вынужден покинуть соревнование, но он принял участие в церемонии награждения по случаю победы на ЧЕ. — Prosports.kz). С его уст я услышал настоящую правду, что происходило тогда в команде.

Цитата Когда датчане узнали, что отправятся на чемпионат Европы, началась серьезнейшая подготовка. Физически они хорошо поработали. Той сборной нужно отдать должное: был потрясающий характер, воля к победе. Они доказали всей Европе, чего стоят. Бент Кристенсен — классный нападающий, и мне выпала возможность быть с ним в одной команде.

Вспомните последний чемпионат Европы. Как народ болел за сборную Исландии. Важен факт, какие футболисты собраны в команде, насколько они уверены в себе, насколько они индивидуально сильны. Приведу еще один пример. Советский лыжник Вячеслав Веденин. Он проигрывал норвежцу в Саппоро минуту с лишним. Норвегию уже поздравляли с победой. Ну нереально было выиграть с таким отставанием. А потом норвежцы и не поняли, что сделал Веденин, проявив характер (Веденин смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км в Саппоро-1972, хотя отставал в 1 минуту от норвежца Харвикена. — Prosports.kz.). Серик Конакбаев — я наслаждался как он боксировал. Величайший боксер (Советский боксер и политический деятель Казахстана. Серебряный призер летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, серебряный призер чемпионата мира (1982), двукратный обладатель Кубка мира (1979, 1981), двукратный чемпион Европы (1979, 1981). — Prosports.kz.). Легендарный вратарь Лев Иванович Яшин всегда повторял, когда мы еще были в «Динамо»: «Мальчишки, любите футбол, это великая игра!».

Нужно всем нам учиться на этих примерах. Мне очень нравится, что в Казахстане открываются футбольные школы. Я уверен, что Казахстан будет только подниматься. Мы видим, как развивается страна, в которой живет талантливый, гостеприимный и доброжелательный народ. Ваш чемпионат с каждым годом становится лучше и сильнее. Если раньше за медали боролись 2−3 команды, то сейчас уже 5−6. А дальше будет 8 клубов, а это уже хорошая конкуренция и больше претендентов в национальную сборную. Прогресс налицо.

— Как вы относитесь к футзалу?

— Ко всем видам спорта отношусь с уважением.

— Слышали о желании присоединить футзальные команды к клубам КПЛ?

— Это хорошее направление. И здесь будет прогресс. Вы говорили о том, что звезды мирового футбола выходили из футзала. Но я хочу добавить, что по большому счету все великие вышли из дворов. Только там черпали школу жизни и учились спортивному характеру, играя с мужиками. В той же Германии хорошо развита селекционная служба. Каждый двор был давно изучен и теперь там запущен непрерывный конвейер по выпуску сильных футболистов. Нужно и в этом направлении поработать. Я уверен, что во многих поселениях есть талантливые мальчишки. Чем больше будет турниров, похожих на «Кожаный мяч», тем больше вариантов для селекционеров. Вот в Астане недавно побывали на одном из таких турниров — после незабитого пенальти мальчишки плакали. Вот он, настоящий футбол, который дарит и радость, и разочарование. Что касается футзала, я не думаю, что в присоединении есть что-то плохое. Но не мне решать, как будет. Все будет зависеть от ПФЛК и других структур.

— Не могу не спросить про Андрея Аршавина. Совсем недавно спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сказал, что вопрос о возвращении Аршавина не закрыт.

— Мы общаемся с Андреем. Вместе прошли длинный путь: он как игрок, я как тренер. 10 лет вместе работали в сборной. К этому человеку отношусь с огромным уважением. Для российского футбола он сделал очень много, представляя страну на международной арене, в чемпионате Англии и Казахстана. То, что вопрос о возвращении в «Зенит» не закрыт — это будет личным правом Андрея решать, как сделать. Возраст в любом случае берет свое. Ему уже стоит определиться, что он будет делать в дальнейшей жизни. Это только его выбор. Я буду счастлив, если он обратится ко мне за советом.

— Аршавину уже 36 лет, но когда он выходит на поле, КПД порой зашкаливает на фоне остальных.

— Конечно! Я очень рад, что Кайрат Советаевич Боранбаев сделал правильный выбор, когда пригласил Андрея в «Кайрат». Это был правильный шаг, да и сам Андрей счастлив, что играет здесь, в Казахстане, в таком великом клубе. Андрею желаю здоровья и всего самого наилучшего.