Сборная Беларуси откроет второй круг квалификации ЧМ-2018 игрой с футболистами Болгарии

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Игру, которая начнется в 21.45, будет судить бригада словенских арбитров, главным из которых будет Матей Юг. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

В пяти предыдущих встречах белорусские футболисты сыграли неудачно, набрав всего 2 очка в двух ничейных домашних матчах — с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1). В пассиве 3 гостевых поражения — от Нидерландов (1:4), Болгарии (0:1) и Швеции (0:4). Если белорусы уже практически потеряли шансы побороться за путевку в Россию, то болгарские футболисты продолжают соперничество за выход из группы. Белорусы давно не радовали своих болельщиков победами и забитыми голами, не сумев поразить ворота соперников в четырех встречах подряд. Поэтому Игорь Криушенко перед сегодняшней встречей сказал, что его подопечные постараются сделать все возможное для достижения положительного результата в игре с болгарами.

Игорь Криушенко надеется прервать голевую «засуху» сборной по футболу в матче с болгарамиМатч 6-го тура группы А Беларусь — Болгария в отборочном цикле состоится 9 июня в 21.45 на поле «Борисов-Арены».

Кроме матча в Борисове, сегодня в группе А состоятся еще два поединка — в Стокгольме встретятся два лидера Швеция и Франция, в Роттердаме футболисты Нидерландов примут аутсайдер турнира команду Люксембурга.

Положение после 5 туров: Франция — 13 очков (разница мячей — 10−3), Швеция — 10 (10−3), Болгария — 9 (8−10), Нидерланды — 7 (8−6), Беларусь — 2 (2−10), Люксембург — 1 (6−12).

Встречи 6-го тура пройдут сегодня еще в двух группах:

В — Андорра — Венгрия, Латвия — Португалия, Фарерские острова — Португалия. Положение команд: Швейцария — 15 (10−3), Португалия — 12 (19−3), Венгрия — 7 (8−6), Фарерские острова — 5 (2−8), Латвия — 3 (2−9), Андорра — 1 (1−13).

Н — Босния и Герцеговина — Греция, Эстония — Бельгия, Гибралтар — Кипр. Турнирное положение: Бельгия — 13 (22−2), Греция — 11 (10−3), Босния и Герцеговина — 10 (13−5), Кипр — 4 (3−8), Эстония — 4 (5−15), Гибралтар — 0 (2−22).

В остальных отборочных группах матчи состоятся в выходные:

10 июня.

С — Азербайджан — Северная Ирландия, Германия — Сан-Марино, Норвегия — Чехия. Турнирное положение: Германия — 15 (20−1), Северная Ирландия — 10 (10−2), Чехия — 8 (8−4), Азербайджан — 7 (3−8), Норвегия — 3 (5−9), Сан-Марино — 0 (1−23).

Е — Казахстан — Дания, Черногория — Армения, Польша — Румыния. Турнирное положение: Польша — 13 (12−6), Черногория — 7 (10−6), Дания — 7 (7−5), Румыния — 6 (6−4), Армения — 6 (6−10), Казахстан — 2 (3−13).

F — Шотландия — Англия, Словения — Мальта, Литва — Словакия. Турнирное положение: Англия — 13 (8−0), Словакия — 9 (10−3), Словения — 8 (4−3), Шотландия — 7 (7−8), Литва — 5 (5−9), Мальта — 0 (2−13).

11 июня.

D — Ирландия — Австрия, Сербия — Уэльс, Молдова — Грузия. Турнирное положение: Сербия — 11 (12−6), Ирландия — 11 (7−3), Уэльс — 7 (8−4), Австрия — 7 (8−7), Грузия — 2 (4−8), Молдова — 1 (2−13).

G — Израиль — Албания, Италия — Лихтенштейн, Македония — Испания. Турнирное положение: Испания — 13 (19−2), Италия — 13 (13−4), Израиль — 9 (9−9), Албания — 6 (4−8), Македония — 3 (7−11), Лихтенштейн — 0 (1−19).

I — Финляндия — Украина, Косово — Турция. Исландия — Хорватия. Турнирное положение: Хорватия — 13 (11−1), Исландия — 10 (8−6), Украина — 8 (7−4), Турция — 8 (7−5), Финляндия — 1 (3−8), Косово — 1 (2−14).