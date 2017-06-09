Сборная Соломоновых Островов обыграла Папуа-Новую Гвинею в отборе ЧМ по футболу
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Сборная Соломоновых Островов обыграла команду Папуа-Новой Гвинеи в матче третьего раунда отборочного турнира в зоне Океании к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Встреча группы В, прошедшая в пятницу в столице Соломоновых Островов Хониаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Аткин Кауа (12-я минута), Бенжамин Тотори (37) и Мика Леаалафа (74). У команды
Соперники 13 июня в
В группе В у сборных Таити и Соломоновых Островов по 6 очков, команда
Победители групп А и В выходят в стыковые матчи, победитель которых получает право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах с командой из Южной Америки.
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