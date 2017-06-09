Сборная Соломоновых Островов обыграла Папуа-Новую Гвинею в отборе ЧМ по футболу

Встреча группы В, прошедшая в пятницу в столице Соломоновых Островов Хониаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Аткин Кауа (12-я минута), Бенжамин Тотори (37) и Мика Леаалафа (74). У команды Папуа-Новой Гвинеи отличились Майкл Фостер (48) и Патрик Айса (61).

Соперники 13 июня в Порт-Морсби вновь сыграют друг с другом.

В группе В у сборных Таити и Соломоновых Островов по 6 очков, команда Папуа-Новой Гвинеи имеет в активе 3 балла.

Победители групп А и В выходят в стыковые матчи, победитель которых получает право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах с командой из Южной Америки.