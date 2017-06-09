Мексиканцы разгромили сборную Гондураса и укрепили лидерство в отборе ЧМ-2018
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики крупно победила на своем поле команду Годураса со счетом 3:0 в матче 5-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), и укрепила лидерство в группе.
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Голы забили Освальдо Аланис (35-я минута), Ирвинг Лосано (63) и Рауль Хименес (66).
Ранее в стартовом матче 5-го тура финального раунда отборочного турнира сборная США победила команду Тринидада и Тобаго (2:0), а команды
Мексиканцы набрали 13 очков в пяти матчах и продолжают возглавлять отборочную группу. Второй идет команда Коста- Рики (8 очков), третьей — США (7), четвертой — Панамы (6), пятой — Гондураса (4), шестой — Тринидада и Тобаго (3).
Матчи следующего тура состоятся 11 и 13 июня. Сборные Мексики и США сыграют 11-го числа, матчи Панамы и Гондураса, а также
Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.
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