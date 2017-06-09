Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30024924/
9 июня 2017, 8:42 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мексиканцы разгромили сборную Гондураса и укрепили лидерство в отборе ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики крупно победила на своем поле команду Годураса со счетом 3:0 в матче 5-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), и укрепила лидерство в группе.

Сборная Мексики которой предстоит выступление в Кубке конфедераций в России набрала 13 очков после пяти туров финального отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голы забили Освальдо Аланис (35-я минута), Ирвинг Лосано (63) и Рауль Хименес (66).

Ранее в стартовом матче 5-го тура финального раунда отборочного турнира сборная США победила команду Тринидада и Тобаго (2:0), а команды Коста-Рики и Панамы сыграли вничью (0:0).

Мексиканцы набрали 13 очков в пяти матчах и продолжают возглавлять отборочную группу. Второй идет команда Коста- Рики (8 очков), третьей — США (7), четвертой — Панамы (6), пятой — Гондураса (4), шестой — Тринидада и Тобаго (3).

Матчи следующего тура состоятся 11 и 13 июня. Сборные Мексики и США сыграют 11-го числа, матчи Панамы и Гондураса, а также Коста-Рики и Тринидада и Тобаго — 13-го.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

Сборная Мексики
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Гондураса
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Федерация Саудовской Аравии извинилась за отказ футболистов от участия в минуте молчания

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Саудовской Аравии принесла официальные извинения за инцидент, произошедший во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Австралии и Саудовской Аравии, во время которого футболисты Саудовской Аравии не выстроились на минуту молчания в память о жертвах терактов в Лондоне. Текст заявления приводится на сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Гол Малкина помог "Питтсбургу" выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Слуцкий посоветовал англичанам посетить чемпионат мира 2018 года в России