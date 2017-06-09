Мексиканцы разгромили сборную Гондураса и укрепили лидерство в отборе ЧМ-2018

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Голы забили Освальдо Аланис (35-я минута), Ирвинг Лосано (63) и Рауль Хименес (66).

Ранее в стартовом матче 5-го тура финального раунда отборочного турнира сборная США победила команду Тринидада и Тобаго (2:0), а команды Коста-Рики и Панамы сыграли вничью (0:0).

Мексиканцы набрали 13 очков в пяти матчах и продолжают возглавлять отборочную группу. Второй идет команда Коста- Рики (8 очков), третьей — США (7), четвертой — Панамы (6), пятой — Гондураса (4), шестой — Тринидада и Тобаго (3).

Матчи следующего тура состоятся 11 и 13 июня. Сборные Мексики и США сыграют 11-го числа, матчи Панамы и Гондураса, а также Коста-Рики и Тринидада и Тобаго — 13-го.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.