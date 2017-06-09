Федерация Саудовской Аравии извинилась за отказ футболистов от участия в минуте молчания

Перед отборочным матчем, который прошел в Аделаиде, все футболисты сборной Саудовской Аравии решили не выстраиваться в ряд во время минуты молчания в честь жертв теракта в Лондоне. Сборная Австралии одержала победу со счетом 3:2.

«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и безоговорочно приносит искренние извинения за проступок некоторых членов сборной Королевства Саудовская Аравия, которые не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года перед отборочным матчем против Австралии в Аделаиде. Игроки не хотели проявить неуважение, оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от страшной трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии осуждает все акты терроризма и экстремизма, а также выражает свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства», — говорится в заявлении.

После победы команда Австралии сравнялась по очкам с командой Саудовской Аравии в таблице группы B. На счету обеих команд по 16 очков в восьми встречах, но по разнице мячей впереди сборная Саудовской Аравии, которая и занимает второе место. У сборной Японии, которая лидирует в группе, также 16 очков, но японцы сыграли на один матч меньше соперников.