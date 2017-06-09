Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30024853/
9 июня 2017, 8:37 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Федерация Саудовской Аравии извинилась за отказ футболистов от участия в минуте молчания

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Саудовской Аравии принесла официальные извинения за инцидент, произошедший во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Австралии и Саудовской Аравии, во время которого футболисты Саудовской Аравии не выстроились на минуту молчания в память о жертвах терактов в Лондоне. Текст заявления приводится на сайте организации.

Перед отборочным матчем, который прошел в Аделаиде, все футболисты сборной Саудовской Аравии решили не выстраиваться в ряд во время минуты молчания в честь жертв теракта в Лондоне. Сборная Австралии одержала победу со счетом 3:2.

«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и безоговорочно приносит искренние извинения за проступок некоторых членов сборной Королевства Саудовская Аравия, которые не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года перед отборочным матчем против Австралии в Аделаиде. Игроки не хотели проявить неуважение, оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от страшной трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии осуждает все акты терроризма и экстремизма, а также выражает свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства», — говорится в заявлении.

После победы команда Австралии сравнялась по очкам с командой Саудовской Аравии в таблице группы B. На счету обеих команд по 16 очков в восьми встречах, но по разнице мячей впереди сборная Саудовской Аравии, которая и занимает второе место. У сборной Японии, которая лидирует в группе, также 16 очков, но японцы сыграли на один матч меньше соперников.

Сборная Саудовской Аравии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Австралии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Мексиканцы разгромили сборную Гондураса и укрепили лидерство в отборе ЧМ-2018

Мексиканцы разгромили сборную Гондураса и укрепили лидерство в отборе ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики крупно победила на своем поле команду Годураса со счетом 3:0 в матче 5-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), и укрепила лидерство в группе.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Гол Малкина помог "Питтсбургу" выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Слуцкий посоветовал англичанам посетить чемпионат мира 2018 года в России