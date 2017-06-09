Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018

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В составе американской команды дважды отличился Кристиан Пулишич (52-я и 62-я минуты).

Американцы набрали 7 очков в пяти матчах и поднялись на третье место в отборочной группе. Лидирует сборная Мексики (10 очков после четырех туров), второе место занимает сборная Коста-Рики (7), четвертое — Панамы (5), пятое — Гондураса (4), шестое — Тринидада и Тобаго (3). Также в ночь на пятницу в рамках 5-го тура состоятся матчи Коста-Рика — Панама и Мексика — Гондурас.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.