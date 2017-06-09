Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
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В составе американской команды дважды отличился Кристиан Пулишич (52-я и 62-я минуты).
Американцы набрали 7 очков в пяти матчах и поднялись на третье место в отборочной группе. Лидирует сборная Мексики (10 очков после четырех туров), второе место занимает сборная
Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.
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