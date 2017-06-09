Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30024475/
9 июня 2017, 8:32 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Сборная США победила со счетом 2:0 и поднялась на третье место в группе финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне КОНКАКАФ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе американской команды дважды отличился Кристиан Пулишич (52-я и 62-я минуты).

Американцы набрали 7 очков в пяти матчах и поднялись на третье место в отборочной группе. Лидирует сборная Мексики (10 очков после четырех туров), второе место занимает сборная Коста-Рики (7), четвертое — Панамы (5), пятое — Гондураса (4), шестое — Тринидада и Тобаго (3). Также в ночь на пятницу в рамках 5-го тура состоятся матчи Коста-Рика — Панама и Мексика — Гондурас.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

Сборная США
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Тринидада и Тобаго
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

В Голландии ждут чуда от «русских» Адвоката, Гуллита и Промеса

В Голландии ждут чуда от «русских» Адвоката, Гуллита и Промеса

В групповом отборочном турнире в Европе начинается второй круг. Напрямую на ЧМ-2018 попадут победители девяти групп, а еще четыре путевки разыграют в стыковых матчах сборные, занявшие вторые места, кроме худшей среди них.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Гол Малкина помог "Питтсбургу" выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Слуцкий посоветовал англичанам посетить чемпионат мира 2018 года в России