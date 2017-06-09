В Голландии ждут чуда от «русских» Адвоката, Гуллита и Промеса

9 июня, пятница

Группа А. Швеция — Франция, Белоруссия — Болгария, Голландия — Люксембург.

Ключевой матч в группе пройдет в шведской Сольне. Победа французов отправит интригу борьбы за первое место в кому. Но не будем спешить с выводами. В ноябре на «Стад де Франс» вице-чемпионам Европы, пусть они и победили скандинавов (2:1), пришлось нелегко. Форсберг открыл счет на 55-й минуте, переиграв хитрым ударом Ллориса, который, к слову, в прошлую пятницу в контрольном матче с Парагваем (5:0) обошел Бартеза, став вратарем с наибольшим количеством матчей за французскую сборную (88). А решающий второй гол хозяева забили после офсайда у Гризманна.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 9.06.2017, 21:45 -:- Нидерланды Люксембург

В Роттердаме же должен состояться первый матч под управлением нашего старого знакомого Дика Адвоката в его третье пришествие на пост главного тренера оранжевых. Удастся ли ему вместе с экс-тренером «Терека» Рудом Гуллитом и спартаковцем Промесом спасти голландскую сборную, которая, напомним, уже пропустила чемпионат Европы-2016? В Нидерландах надеются, что они сумеют «зажечь» команду. Пока шансы на приезд в Россию сохраняются. Да и экзаменатор для начала не слишком строгий.

Группа В. Фареры — Швейцария, Латвия — Португалия, Андорра — Венгрия.

Задача у двух лидеров одинакова — не оступаться до своего рода возможного финала в заключительном туре, когда 10 октября они встретятся между собой. Причем на поле Португалии. Проиграв на старте Швейцарии (0:2), чемпионы Европы затем побеждали неизменно с крупными счетами и накрутили себе отличную разность мячей. Это может иметь решающее значение на финише.

Группа H. Босния — Греция, Гибралтар — Кипр, Эстония — Бельгия.

«Красные дьяволы» из-за травмы потеряли примерно на три месяца Эдена Азара, но в Эстонии должны справиться и без него. Иначе возможны неприятные неожиданности. Осенью бельгийцам играть в гостях и с Грецией, и с Боснией, которые сейчас проведут друг с другом очень важный для их турнирных перспектив матч. В ноябре в Пирее греки во встрече с боснийцами «отскочили», сравняв счет на 90+5-й минуте (1:1).

10 июня, суббота

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа C, 10.06.2017, 21:45 -:- Германия Сан-Марино

Группа С. Азербайджан — Северная Ирландия, Норвегия — Чехия, Германия — Сан-Марино.

Ясно, что Германия приплюсует себе очередные три очка. Норвегия пока проигрывала всем подряд (Сан-Марино не в счет), но во втором круге она принимает и Чехию, и Азербайджан, и Северную Ирландию. Хотя бы за честь ей надо побиться. Да и Азербайджан на своем поле должен постараться взять реванш за разгром в Белфасте (4:0).

Группа Е. Казахстан — Дания, Польша — Румыния, Черногория — Армения.

У Польши самое комфортное преимущество среди всех участников. И это несмотря на стартовую ничью в Казахстане. На радость полякам, конкуренты отбирали очки друг у друга, и потому никто не висит у лидера на колесе.

Группа F. Шотландия — Англия, Литва — Словакия, Словения — Мальта.

Матч двух британских сборных заслуживает признания в качестве одного из центральных в туре хотя бы в силу истории противостояния, отсчет которого ведется с 1872 года. Если упорные шотландцы сумеют дать бой в Глазго до сих пор непробиваемым соседям и добиться положительного результата, то включатся в борьбу за путевку в Россию. Первый шаг в этом направлении они сделали 26 марта, когда победили дома Словению (1:0). Между тем на чемпионатах мира Шотландия отсутствует уже 20 лет.

11 июня, воскресенье

Группа D. Молдавия — Грузия, Ирландия — Австрия, Сербия — Уэльс.

В упорной группе многое может проясниться, если Сербия и Ирландия одержат победы на своих полях. Такой исход отбросил бы конкурентов совсем уж далеко.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 11.06.2017, 21:45 -:- Македония Испания

Группа G. Израиль — Албания, Македония — Испания, Италия — Лихтенштейн.

Два прогнозируемых лидера движутся параллельными курсами, но Испания на полкорпуса впереди за счет разности мячей. К тому же в сентябре она принимает прямого конкурента у себя.

Группа I. Финляндия — Украина, Косово — Турция, Исландия — Хорватия.

Положение украинской сборной неоднозначно. С одной стороны, она уже сыграла в Турции и Хорватии. Снова с командой Анте Чачича будет встречаться в последнем туре, когда у соперника, возможно, не будет полной мотивации. С другой стороны, у украинцев осталось три выезда, в том числе в Исландию, сборная которой сейчас впереди на два очка. В связи с этим для них, наверное, выгоднее воскресная победа в Рейкьявике хорватов, которые в итоге, видимо, так или иначе займут первое место. У лидера не только больше суммарный запас мастерства (Модрич, Ракитич, Манджукич), но и отличная разность мячей. Благодаря ей даже в случае поражения от Исландии они уйдут на лето во главе турнирной таблицы. Удел трех сборных, которые располагаются за Хорватией, скорее всего, борьба за второе место.