Слуцкий посоветовал англичанам приехать в Россию на ЧМ-2018

«У меня есть для вас совет: если хотите получить незабываемые впечатления, то обязательно приезжайте в Россию на чемпионат мира — 2018. Вспомните Олимпиаду-1980, которая была одной из лучших в истории. Сочи-2014 — это тоже фантастическая зимняя Олимпиада.



В каждой стране есть своя проблема, но хулиганство и расизм встречаются во многих местах, не только в России, и к этим явлениям нельзя относиться терпимо. Мы всегда открываем наши сердца для иностранцев. Не беспокойтесь. Вас ждёт прекрасный турнир», — приводит слова Слуцкого Independent.