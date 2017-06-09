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9 июня 2017, 1:05 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Слуцкий посоветовал англичанам приехать в Россию на ЧМ-2018

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий пригласил английских болельщиков на ЧМ-2018, который пройдёт в России.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид <span class=error>Слуцкий</span> пригласил английских болельщиков на ЧМ-2018 который пройдёт в России. Увеличить
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«У меня есть для вас совет: если хотите получить незабываемые впечатления, то обязательно приезжайте в Россию на чемпионат мира — 2018. Вспомните Олимпиаду-1980, которая была одной из лучших в истории. Сочи-2014 — это тоже фантастическая зимняя Олимпиада.

В каждой стране есть своя проблема, но хулиганство и расизм встречаются во многих местах, не только в России, и к этим явлениям нельзя относиться терпимо. Мы всегда открываем наши сердца для иностранцев. Не беспокойтесь. Вас ждёт прекрасный турнир», — приводит слова Слуцкого Independent.
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