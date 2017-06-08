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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30019706/
8 июня 2017, 16:25 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Игроки из Саудовской Аравии не стали соблюдать минуту молчания в матче с Австралией

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали соблюдать минуту молчания в память жертв теракта в Лондоне перед матчем с командой Австралии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает News.com.au.

Сборная Австралии в четверг в Аделаиде победила команду Саудовской Аравии со счетом 3:2.

Перед матчем была объявлена минута молчания в память погибших в результате теракта в Лондоне, в числе жертв которого оказалось два австралийца. Во время минуты молчания игроки сборной Австралии, обнявшись, встали в центре поля. Футболисты команды Саудовской Аравии заняли свои позиции на поле, большинство из них начали разминаться. Австралийские болельщики с негодованием отреагировали на поведение соперника.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

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Сборная Австралии обыграла команду Саудовской Аравии в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Сборная Австралии обыграла команду Саудовской Аравии в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 3:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне Азии.
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