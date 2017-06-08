Игроки из Саудовской Аравии не стали соблюдать минуту молчания в матче с Австралией
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали соблюдать минуту молчания в память жертв теракта в Лондоне перед матчем с командой Австралии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает News.com.au.
Сборная Австралии в четверг в Аделаиде победила команду Саудовской Аравии со счетом 3:2.
Перед матчем была объявлена минута молчания в память погибших в результате теракта в Лондоне, в числе жертв которого оказалось два австралийца. Во время минуты молчания игроки сборной Австралии, обнявшись, встали в центре поля. Футболисты команды Саудовской Аравии заняли свои позиции на поле, большинство из них начали разминаться. Австралийские болельщики с негодованием отреагировали на поведение соперника.
Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.
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