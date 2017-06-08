Игроки из Саудовской Аравии не стали соблюдать минуту молчания в матче с Австралией

Сборная Австралии в четверг в Аделаиде победила команду Саудовской Аравии со счетом 3:2.

Перед матчем была объявлена минута молчания в память погибших в результате теракта в Лондоне, в числе жертв которого оказалось два австралийца. Во время минуты молчания игроки сборной Австралии, обнявшись, встали в центре поля. Футболисты команды Саудовской Аравии заняли свои позиции на поле, большинство из них начали разминаться. Австралийские болельщики с негодованием отреагировали на поведение соперника.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Disappointing. Saudi Arabia refused to line up for a minute's silence to respect the victims of the London Bridge attacks. <a href="https://t.co/3Un7DFcDns">pic.twitter.com/3Un7DFcDns</a></p>— Ranj Alaaldin (@RanjAlaaldin) <a href="https://twitter.com/RanjAlaaldin/status/872800618125119488">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.